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Ванат: Отпуск проведу дома в Каменец-Подольском. Также планирую на несколько дней съездить в Буковель
После победы над Оболонью игроки Динамо идут в отпуск
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Нападающий "
– Эмоции положительные, победили. Крайняя игра в этом году, поэтому хотели завершить его на положительной ноте. И это в итоге удалось.
- Повлияло ли на игру удаление?
– Как показывает практика, когда в команде соперника удаляют игрока, то нам наоборот становится труднее играть. Но ничего, победили, поэтому все довольны.
- У команды было много моментов в первом тайме, но голы удалось забить только после перерыва.
– Хорошо, что забили после перерыва. Что касается своих моментов в первом тайме, то в одном эпизоде хорошо сыграл вратарь, а в другом не попал по мячу. Бывает.
- Расскажи о пенальти, с какими мыслями подходил к мячу?
– Но в принципе никаких мыслей не было. В течение двух месяцев я на тренировках бил пенальти в один угол, так что был уверен, что забью.
– Может, будешь претендовать, чтобы стать штатным пенальтистом?
– Не знаю, посмотрим. Сейчас отпуск, а дальше будет видно.
– В раздевалке президент клуба
– Положительно, потому что у нас к коллективу многое изменилось, и это радует как игроков, так и тренеров. Все стали как одно целое.
– Какие у тебя планы на отпуск?
– Буду дома в Каменец-Подольском. Также планирую на несколько дней съездить в Буковель и домой вернусь.
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