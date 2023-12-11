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Ванат: Отпуск проведу дома в Каменец-Подольском. Также планирую на несколько дней съездить в Буковель

Премьер-лига
Обновлено

После победы над Оболонью игроки Динамо идут в отпуск

Ванат: Отпуск проведу дома в Каменец-Подольском. Также планирую на несколько дней съездить в Буковель

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат поделился впечатлениями от поединка 17-го тура УПЛ с "Оболонью" (2:0).

– Эмоции положительные, победили. Крайняя игра в этом году, поэтому хотели завершить его на положительной ноте. И это в итоге удалось.

- Повлияло ли на игру удаление?

– Как показывает практика, когда в команде соперника удаляют игрока, то нам наоборот становится труднее играть. Но ничего, победили, поэтому все довольны.

- У команды было много моментов в первом тайме, но голы удалось забить только после перерыва.

– Хорошо, что забили после перерыва. Что касается своих моментов в первом тайме, то в одном эпизоде хорошо сыграл вратарь, а в другом не попал по мячу. Бывает.

- Расскажи о пенальти, с какими мыслями подходил к мячу?

– Но в принципе никаких мыслей не было. В течение двух месяцев я на тренировках бил пенальти в один угол, так что был уверен, что забью.

– Может, будешь претендовать, чтобы стать штатным пенальтистом?

– Не знаю, посмотрим. Сейчас отпуск, а дальше будет видно.

– В раздевалке президент клуба представил Александра Шовковского как полноценного главного тренера. Как отреагировали?

– Положительно, потому что у нас к коллективу многое изменилось, и это радует как игроков, так и тренеров. Все стали как одно целое.

– Какие у тебя планы на отпуск?

– Буду дома в Каменец-Подольском. Также планирую на несколько дней съездить в Буковель и домой вернусь.

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Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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romajan (Київ)
11.12.2023 в 22:11
Може не на буковель , а загрузити бусік і до Краматорська до хлопців?
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Комментарии 1
romajan (Київ)
11.12.2023 в 22:11
Може не на буковель , а загрузити бусік і до Краматорська до хлопців?
Ответить
0
0

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