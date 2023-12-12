Директор Металлиста 1925: при таком финансировании нельзя говорить о борьбе за выживание или стабилизацию ситуации внутри таблицы

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин подтвердил информацию о том, что клуб ведет поиски нового тренера, а такхе рассказал о финансовом состоянии клуба.

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– Если идет поиск нового тренера, то какие цели будут стоять перед ним до конца этого сезона? И какие долгосрочные?

– Поиск тренера ведется. Это не слух. Он бы не велся только в одном случае – будь не и. о. тренера, а главный тренер. С точки зрения этики не могу называть фамилии кандидатов и распространять информацию о шорт-листе.

Сегодня финансовое состояние "Металлиста 1925" на достаточно высоком уровне. Вопросы финансирования и выплат зарплат, официальных платежей – они вообще не стоят. Соответственно, при таком финансировании нельзя говорить о борьбе за выживание или стабилизацию ситуации внутри таблицы. Есть ряд трудностей перед действующими участниками украинского футбола в подписании новых качественных игроков, квалифицированного тренера.

Из-за границы мало кто хочет к нам ехать, в Украине рынок сильно сжат. Много факторов, повторюсь. Зачем развивать клуб, если не ставить максимальные цели? Ищем все, чтобы клуб двигался вперед большими шагами. Прежде всего, кадровый потенциал.