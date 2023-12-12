Форвард Кривбасса: Президент клуба еще с первых туров говорил, что УПЛ нужен новый чемпион

Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о домашнем матче 17-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:2).

- Как считаешь, это ничья с привкусом поражения?

- Да, учитывая то, что мы вели по ходу матча 2:0. Смешанные эмоции, ведь не удержали победу. Конечно, хотели выиграть. Нам противостоял хороший соперник с качественными исполнителями. Они незаслуженно находятся так низко в таблице, у них еще все впереди. А вот что касается "Кривбасса", то имеем пока одно очко в копилку. Уже на зимних сборах продолжим подготовку ко второй части сезона.

- "Кривбасс" - "зимний" чемпион УПЛ. Как это прокомментируешь?

- Нам президент Константин Караманиц еще с первых туров говорил, что УПЛ нужен новый чемпион. Он всегда нас поддерживает и говорит, что все в наших силах. Как видите, промежуточный результат есть. Да, приятно зимовать лидерами, но надо еще очень много работать, чтобы там закрепиться. Будет сложно, но надо в это верить.

- Ничья против "Зари" приземлит нашу команду?

- Игра показала, что все равно есть над чем работать. Есть ошибки, и это будет уроком для нас. Главное, извлечь из этого пользу и сделать правильные выводы. И двигаться дальше.

- Роман, болельщики поддерживали "Кривбасс" в течение всего года: как на фронте, так и вне его.

- Да, действительно, хочется сказать большое спасибо всем людям, которые нас поддерживают. Всем, кто стал на защиту нашего государства. Без них всего этого не было бы. Поэтому надо это ценить. Большая честь и уважение защитникам Украины.

- Что хочется пожелать болельщикам "Кривбасса" в 2024 году?

- Мира. Чтобы в нашей стране закончилась война. Крепкого здоровья, побольше позитивных моментов, вдохновения, исполнения желаний, всего наилучшего.

- Одна из мечт болельщиков "Кривбасса" - это еврокубки.

- Дай Бог. Мы, как говорит наш тренер и я с ним полностью согласен, идем от игры к игре. А уже в конце чемпионата увидим, где будем. Все будет хорошо, - сказал Дебелко.