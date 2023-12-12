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Форвард Кривбасса: Президент клуба еще с первых туров говорил, что УПЛ нужен новый чемпион
Криворожане ушли на зимний перерыв лидерами УПЛ
Фото: ФК Кривбас
Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о домашнем матче 17-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:2).
- Как считаешь, это ничья с привкусом поражения?
- Да, учитывая то, что мы вели по ходу матча 2:0. Смешанные эмоции, ведь не удержали победу. Конечно, хотели выиграть. Нам противостоял хороший соперник с качественными исполнителями. Они незаслуженно находятся так низко в таблице, у них еще все впереди. А вот что касается "Кривбасса", то имеем пока одно очко в копилку. Уже на зимних сборах продолжим подготовку ко второй части сезона.
- "Кривбасс" - "зимний" чемпион УПЛ. Как это прокомментируешь?
- Нам президент Константин Караманиц еще с первых туров говорил, что УПЛ нужен новый чемпион. Он всегда нас поддерживает и говорит, что все в наших силах. Как видите, промежуточный результат есть. Да, приятно зимовать лидерами, но надо еще очень много работать, чтобы там закрепиться. Будет сложно, но надо в это верить.
- Ничья против "Зари" приземлит нашу команду?
- Игра показала, что все равно есть над чем работать. Есть ошибки, и это будет уроком для нас. Главное, извлечь из этого пользу и сделать правильные выводы. И двигаться дальше.
- Роман, болельщики поддерживали "Кривбасс" в течение всего года: как на фронте, так и вне его.
- Да, действительно, хочется сказать большое спасибо всем людям, которые нас поддерживают. Всем, кто стал на защиту нашего государства. Без них всего этого не было бы. Поэтому надо это ценить. Большая честь и уважение защитникам Украины.
- Что хочется пожелать болельщикам "Кривбасса" в 2024 году?
- Мира. Чтобы в нашей стране закончилась война. Крепкого здоровья, побольше позитивных моментов, вдохновения, исполнения желаний, всего наилучшего.
- Одна из мечт болельщиков "Кривбасса" - это еврокубки.
- Дай Бог. Мы, как говорит наш тренер и я с ним полностью согласен, идем от игры к игре. А уже в конце чемпионата увидим, где будем. Все будет хорошо, - сказал Дебелко.
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