Хавбек Кривбасса посвятил гол Заре другу, погибшему на войне

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник подвел итоги домашнего матча 17-го тура УПЛ против "Зари" (2:2):

- Какую можешь дать оценку последнему матчу в 2023 году?

- К сожалению, не получилось завершить год победой. Остался определенный осадок, но уже есть как есть. Набрали только одно очко в копилку. После выхода из отпуска возобновим тренировки и будем готовиться ко второй половине чемпионата.

- Вели 2:0, но победить не удалось. Почему так произошло, на твой взгляд?

- "Заря" - неплохая команда. Они использовали свои моменты. Поэтому мы и не победили.

- Не было определенной расслабленности у "Кривбасса" после того как счет стал 2:0?

- Я бы так не сказал. Возможно, не хватило определенных качеств в принятии решений после наших атак.

- Тем не менее, эта ничья позволила "Кривбассу" уйти на зимний перерыв на первой строчке таблицы. Ожидали ли такого высокого результата в начале сезона?

- Мы не смотрим в таблицу. Работаем от матча к матчу и не думаем о результатах отдельных матчей. Посмотрим в таблицу после 30 тура.

- С какими эмоциями команда идет в отпуск?

- Две недели немного отдохнем и будем тренироваться индивидуально, начинать готовиться к сборам. Эмоции плюс-минус нормальные. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение года горячо поддерживали команду. Мы чувствуем вашу поддержку и очень ее ценим. К тому же, нам часто пишут в соцсети. И, конечно, поблагодарить наших Вооруженных Сил Украины.

Вы даете возможность нам всем проживать каждый следующий день в Независимой Украине. Слава нашим воинам, слава Украине. Свой забитый гол хотел бы посвятить своему другу, который, к сожалению, погиб на фронте. Андрюха Яремчук, этот гол для тебя. У него скоро день рождения.