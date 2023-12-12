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Хавбек Кривбасса посвятил гол Заре другу, погибшему на войне
Футболист совершил поступок достойный уважения
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник подвел итоги домашнего матча 17-го тура УПЛ против "Зари" (2:2):
- Какую можешь дать оценку последнему матчу в 2023 году?
- К сожалению, не получилось завершить год победой. Остался определенный осадок, но уже есть как есть. Набрали только одно очко в копилку. После выхода из отпуска возобновим тренировки и будем готовиться ко второй половине чемпионата.
- Вели 2:0, но победить не удалось. Почему так произошло, на твой взгляд?
- "Заря" - неплохая команда. Они использовали свои моменты. Поэтому мы и не победили.
- Не было определенной расслабленности у "Кривбасса" после того как счет стал 2:0?
- Я бы так не сказал. Возможно, не хватило определенных качеств в принятии решений после наших атак.
- Тем не менее, эта ничья позволила "Кривбассу" уйти на зимний перерыв на первой строчке таблицы. Ожидали ли такого высокого результата в начале сезона?
- Мы не смотрим в таблицу. Работаем от матча к матчу и не думаем о результатах отдельных матчей. Посмотрим в таблицу после 30 тура.
- С какими эмоциями команда идет в отпуск?
- Две недели немного отдохнем и будем тренироваться индивидуально, начинать готовиться к сборам. Эмоции плюс-минус нормальные. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение года горячо поддерживали команду. Мы чувствуем вашу поддержку и очень ее ценим. К тому же, нам часто пишут в соцсети. И, конечно, поблагодарить наших Вооруженных Сил Украины.
Вы даете возможность нам всем проживать каждый следующий день в Независимой Украине. Слава нашим воинам, слава Украине. Свой забитый гол хотел бы посвятить своему другу, который, к сожалению, погиб на фронте. Андрюха Яремчук, этот гол для тебя. У него скоро день рождения.
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