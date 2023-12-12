Черноморец: календарная реформа изменяет традицию

На протяжении последних десятилетий одесский "Черноморец" зимнюю подготовку к весенней части сезона неизменно начинал после Рождества, которое праздновалось 7 января. Однако в период декабрьско-февральской паузы в чемпионате, казалось бы, установившуюся традицию решено было изменить. Календарная реформа, остро возникшая после полномасштабного вторжения россии в Украину, перевела христианский праздник Рождества на другой срок – 25 декабря. Следовательно, члены любой команды имеют возможность планировать тренировочные сборы без привязки к прежней, январской, дате.

С сегодняшнего дня "Черноморец" в отпуске. О том, как будет проводиться работа в период зимнего перерыва в чемпионате, рассказал главный тренер "моряков" Роман Григорчук.