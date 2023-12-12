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Черноморец: календарная реформа изменяет традицию
Когда планы еще не утверждены
Фото - UA-Футбол
На протяжении последних десятилетий одесский "Черноморец" зимнюю подготовку к весенней части сезона неизменно начинал после Рождества, которое праздновалось 7 января. Однако в период декабрьско-февральской паузы в чемпионате, казалось бы, установившуюся традицию решено было изменить. Календарная реформа, остро возникшая после полномасштабного вторжения россии в Украину, перевела христианский праздник Рождества на другой срок – 25 декабря. Следовательно, члены любой команды имеют возможность планировать тренировочные сборы без привязки к прежней, январской, дате.
С сегодняшнего дня "Черноморец" в отпуске. О том, как будет проводиться работа в период зимнего перерыва в чемпионате, рассказал главный тренер "моряков" Роман Григорчук.
- Мы хотим начать подготовку к весенней части сезона раньше – 4 января, – говорит он. – Все это связано с тем, что празднования поменялись в сроках на две недели назад. Так что команда может сразу же в начале 2024-го начать нашу подготовку. Намерены поехать на тренировочный сбор за границу (в Турцию – прим. авт.), чтобы провести там первый месяц нового года. Будем работать там весь январь. А потом, вернувшись домой в начале февраля, будем готовиться в течение трех недель в Одессе. Но это пока планы, которые у нас еще не утверждены. Так что нельзя исключать, что может быть немного по-другому.
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