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Последний штрих становления СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Оболонь 2:0
Последний матч календарного года в УПЛ
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся последний матч УПЛ в 2023-м календарном году. "Динамо" принимало "Оболонь". Эта игра стала последним штрихом в процессе становления Александра Шовковского главным тренером "Динамо" (без приставки "и.о."). Как это было – видела и наша фотокорреспондентка Алина Ерофеева. Она и делится с читателями своими фотоработами.
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