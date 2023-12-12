Последний штрих становления СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо – Оболонь 2:0

В Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся последний матч УПЛ в 2023-м календарном году. "Динамо" принимало "Оболонь". Эта игра стала последним штрихом в процессе становления Александра Шовковского главным тренером "Динамо" (без приставки "и.о."). Как это было – видела и наша фотокорреспондентка Алина Ерофеева. Она и делится с читателями своими фотоработами.

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