"Это жест сепаратизма - отрезать Закарпатье от футбола". Директор стадиона Авангард - об отзыве аккредитации

Вечером 8-го декабря стало известно, что сразу два закарпатских стадиона "Минай" и "Авангард" больше не могут принимать матчи УПЛ. Соответствующее письмо, подписанное первым вице-президентом УАФ Анатолием Демьяненко, получили представители трех футбольных клубов – "Миная", "Днепра-1", "Зари", и директор "Авангарда" Виктор Качур. Причины отозванной аккредитации – отсутствие искусственного освещения на стадионе. А катализатором для "обновления" принятых перед стартом сезона-2023/24 правил стал матч 17-го тура "Минай" - "Динамо", который длился всего 64 секунды. Тогда игра была прервана из-за воздушной тревоги, а дальше, по регламенту, стороны подписали протокол о переносе встречи из-за того, что "пауза" длилась более часа.

Журналист UA-Футбол обратился за комментарием к директору стадиона "Авангард" Виктору Качуру.

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- Виктор Николаевич, насколько мы понимаем, письмо с решением УАФ стало настоящей неожиданностью для вас и коллег из "Миная"?

- Сложно комментировать, потому что это как снег летом. Неожиданно получили такое письмо. Как по мне, необъективное, несправедливое решение. Вспомните, как в 2022-м году начинался процесс зарождения украинского футбола во время военного положения. Тогда все изменились, объединились, а единственным нашим врагом стал агрессор, который напал на нашу страну – рф. Тогда никто не знал, что делать, с чего начинать. Стадион "Авангард" стал прибежищем управления украинским футболом на какие-то сроки. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы помочь сохранить 30-летние наработки в украинском футболе.

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Кроме УАФ, сюда перебрались футбольные каналы, мы работали как гуманитарный хаб. Синхронно с Федерацией. Когда координационный штаб принял решение о ряде определенных мер, которые позволяют восстановить чемпионат во время войны, два стадиона Закарпатья - "Минай" и "Авангард" - стали пристанищем для пяти команд. А для четырех – действительно домашними аренами. Речь о "Днепре-1", "Металлисте", "Ворскле", "Минае", "Заре". Все команды, которые к нам обращались, получили поддержку и помощь в организации тренировочного процесса. Помогали и отдельно футболистам – мы предоставили возможность для тренировок в том числе и молодым футболистам. И после этого всего мы получаем письмо, что наши стадионы больше не могут принимать матчи УПЛ из-за отсутствия искусственного освещения.

- Но с этим действительно есть проблема, да?

- Мы уважаем регламент и все установленные УАФ нормы по проведению матчей УПЛ. По состоянию на ноябрь 2021-го года у нас уже была проектно-сметная документация по освещению, которая должна была быть реализована в марте 2022-го года. Но, к сожалению, этот период мы проживали уже в других реалиях. На сегодняшний день, если выбирать между аккредитацией стадиона и решением насущных проблем – это и помощь военным, и ВПО, которых в Закарпатье немало, то пусть лучше мы потеряем аккредитацию. И это из-за решения людей, которые первые месяцы войны находились сами на Закарпатье и получили от нас помощь. Пусть это будет на совести этих людей.

Наверное, это показатель недейственности представителей УАФ. Такие поступки во время войны ни в какие ворота не лезут.

- Что изменилось за это время?

- Ничего не изменилось. Менять правила во время игры – как минимум непрофессионально. Сложно комментировать, повторюсь. Закончится война нашей победой – можно поднимать этот вопрос. То есть говорить о том, что как изменим состояние с освещением и подогревом – будем играть, если нет – нет. Мы с этим были бы согласны и делали шаги по решению этих вопросов. Но это были бы новые договоренности.

Со времени прихода к руководству ЗАФ Ивана Дурана на Закарпатье появились десятки полей, что позволило такому количеству команд проходить здесь сборы, тренироваться и принимать домашние матчи. Все это время мы продолжали улучшать условия, чтобы команды могли тренироваться. То есть, это чисто политическое решение – отрезать Закарпатье от футбола. Извините, но это какой-то жест сепаратизма. "Все, вы не играете в футбол, футбол будет на другой территории Украины".

Кто-то меряется мышцами. Играет. Я понимаю, что "премьерным" командам не удобно ездить на Закарпатье. Но мы их с радостью принимали, приветливо. Что касается игры, есть протокол – реакция на воздушные тревоги. Игра началась, прозвучала тревога, стороны подписали протокол и матч должен быть перенесен. А теперь возникли изменения. Придет март месяц, световой день увеличится и мы нормально сыграем этот матч. А когда будем победа – свет на стадионах появится и на "Авангарде", и на "Минае".

Выглядит так, что этот "жест" нужен был в утешение кому-то. Меняется власть. Могу ошибаться, но все выглядит именно так.