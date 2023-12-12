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Рух проведет два зимних сбора, один из них в Словении
Львовский клуб запланировал десять спаррингов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Игроки и тренерский штаб "Руха" после заключительного матча в 2023 году против "Ворсклы" (1:1) ушли в отпуск.
Первый сбор команды в 2024 году запланирован на 8 января. Тогда "руховцы" соберутся на базе клуба и пройдут традиционный медосмотр. После этого на УТБ в Винниках "желто-черные" начнут подготовку ко второй части сезона.
Затем 20 января "Рух" отправится в Словению на вторую часть сборов, где проведет первые спарринги. Там "желто-черные" будут базироваться в комплексе "Терме Чатеж" в одноименном городе Чатеж, что в 40 км от хорватского Загреба.
- 26.01.24 - 2 матча
- 30.01.24 - 2 матча
- 03.02.24 - 2 матча
- 10.02.24 - 2 матча
- 15.02.24 - 2 матча
Поэтому в целом "Рух" проведет 10 поединков на сборах в Словении. Отмечается, что в графике возможны изменения.
Напомним, на зимний перерыв "желто-черные" ушли на 6-м месте, имея в своем активе 26 очков. Следующий официальный поединок "Рух" сыграет дома с "Полесьем" уже в 2024 году. Базовая дата этого противостояния - 24 февраля.
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