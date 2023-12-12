Рух проведет два зимних сбора, один из них в Словении

Игроки и тренерский штаб "Руха" после заключительного матча в 2023 году против "Ворсклы" (1:1) ушли в отпуск.

Первый сбор команды в 2024 году запланирован на 8 января. Тогда "руховцы" соберутся на базе клуба и пройдут традиционный медосмотр. После этого на УТБ в Винниках "желто-черные" начнут подготовку ко второй части сезона.

Затем 20 января "Рух" отправится в Словению на вторую часть сборов, где проведет первые спарринги. Там "желто-черные" будут базироваться в комплексе "Терме Чатеж" в одноименном городе Чатеж, что в 40 км от хорватского Загреба.

26.01.24 - 2 матча

30.01.24 - 2 матча

03.02.24 - 2 матча

10.02.24 - 2 матча

15.02.24 - 2 матча

Поэтому в целом "Рух" проведет 10 поединков на сборах в Словении. Отмечается, что в графике возможны изменения.

Напомним, на зимний перерыв "желто-черные" ушли на 6-м месте, имея в своем активе 26 очков. Следующий официальный поединок "Рух" сыграет дома с "Полесьем" уже в 2024 году. Базовая дата этого противостояния - 24 февраля.