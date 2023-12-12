Металлист 1925 запланировал сборы в Испании

После последнего матча первой части сезона УПЛ футболисты "Металлиста 1925" отправились в отпуск.

Закончится отдых у основной команды 12-го января. Первые два дня игроки будут проходить обязательный углубленный медосмотр. А уже с 15-го января команда начнет домашний период подготовки ко второй части сезона.

Первую неделю команда будет работать в Счастливом. А уже 23-го января "Металлист 1925" отправится в Варшаву, откуда возьмет курс в Испанию. Во время сборов на Пиренейском полуострове запланировано проведение шести спаррингов и вернется команда на родину уже за неделю до игры с "Динамо". Базовая дата этого поединка - 24 февраля.