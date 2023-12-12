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Жан По: Лучшее восстановление после матча? Сходить в ресторан с друзьями

Премьер-лига

Блиц-опрос для полузащитника "Кривбасса"

Жан По: Лучшее восстановление после матча? Сходить в ресторан с друзьями

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Жан По стал гостем очередного юбилейного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

- Лучший игрок всех времен?

- Криштиану Роналду.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Реал" Мадрид.

- Тренер номер один в мире?

- Жозе Моуринью.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- Каирский международный стадион, в Египте.

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Сериал о Дэвиде Бекхэме.

- Лучшее восстановление после матча?

- Сходить вкусно поесть в ресторан с друзьями.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс" Кривой Рог.

- Ваша футбольная мечта?

- Играть за мадридский "Реал".

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Юрий Вернидуб.

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Кривбасс (Кривой Рог) Жан По
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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