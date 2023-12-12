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Жан По: Лучшее восстановление после матча? Сходить в ресторан с друзьями
Блиц-опрос для полузащитника "Кривбасса"
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Жан По стал гостем очередного юбилейного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
- Лучший игрок всех времен?
- Криштиану Роналду.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Реал" Мадрид.
- Тренер номер один в мире?
- Жозе Моуринью.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- Каирский международный стадион, в Египте.
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Сериал о Дэвиде Бекхэме.
- Лучшее восстановление после матча?
- Сходить вкусно поесть в ресторан с друзьями.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс" Кривой Рог.
- Ваша футбольная мечта?
- Играть за мадридский "Реал".
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Юрий Вернидуб.
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