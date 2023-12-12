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Верес назначил нового главного тренера

Премьер-лига

Им стал Олег Шандрук

Верес назначил нового главного тренера

nkveres.com

Новина українською

Новым главным тренером "Вереса", который заменил Сергея Лавриненко, стал Олег Шандрук.

Перед новым наставником в весенней части сезона стоит задача сохранения для команды прописки в УПЛ.

В тренерский штаб команды войдут тренеры Олег Герасимьюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзин.

Напомним, что в качестве футболиста Шандрук выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", одесский "Черноморец" и "Севастополь".

Ранее сорокалетний специалист уже возглавлял главную команду клуба - с 7 августа 2018 года до 14 июня 2019 года. Под его руководством "Верес" в том сезоне стал пятым в Группе А Второй лиги.

В декабре 2021 года Олег Шандрук возглавил команду "Верес" U19. А в мае 2023 года – возглавил детскую футбольную академию клуба.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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