Зеленский: ВСУ отбили у оккупантов один из терриконов в пределах Горловки

Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отбила один из терриконов в пределах населенного пункта Горловка Донецкой области и установила там украинский флаг.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Наши герои - штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника", - сказал Зеленский.

Также президент указал, что теперь над терриконом развевается наш флаг. "Горловка - это Украина! Донбасс - это Украина!" - отметил Зеленский.