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Зеленский: ВСУ отбили у оккупантов один из терриконов в пределах Горловки
Отметилась штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила
Генштаб ЗСУ
Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отбила один из терриконов в пределах населенного пункта Горловка Донецкой области и установила там украинский флаг.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook.
"Наши герои - штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника", - сказал Зеленский.
Также президент указал, что теперь над терриконом развевается наш флаг. "Горловка - это Украина! Донбасс - это Украина!" - отметил Зеленский.
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