Стали известны планы Оболони на зимнее межсезонье

Игроки " Оболони " ушли в отпуск, из которого выйдут 8 января 2024 года.

Почти две недели "пивовары" будут тренироваться в Киеве, а затем отправятся на турецкий сбор, где сыграют 7-8 контрольных матчей.

Вернутся киевляне домой за несколько дней до календарного поединка 18-го тура УПЛ с "Черноморцем".

Также отмечается, что зимой у "пивоваров" если и будет усиление состава и будет, то точечное.

Добавим, что по итогам осенней части сезона "Оболонь", набрав 14 очков, занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.