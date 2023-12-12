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Стали известны планы Оболони на зимнее межсезонье

Премьер-лига
Обновлено

Пивовары ушли в отпуск

Стали известны планы Оболони на зимнее межсезонье

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Игроки "Оболони" ушли в отпуск, из которого выйдут 8 января 2024 года.

Почти две недели "пивовары" будут тренироваться в Киеве, а затем отправятся на турецкий сбор, где сыграют 7-8 контрольных матчей.

Вернутся киевляне домой за несколько дней до календарного поединка 18-го тура УПЛ с "Черноморцем".

Также отмечается, что зимой у "пивоваров" если и будет усиление состава и будет, то точечное.

Добавим, что по итогам осенней части сезона "Оболонь", набрав 14 очков, занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.

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Оболонь (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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