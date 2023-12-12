Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны планы Оболони на зимнее межсезонье
Пивовары ушли в отпуск
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Игроки "
Почти две недели "пивовары" будут тренироваться в Киеве, а затем отправятся на турецкий сбор, где сыграют 7-8 контрольных матчей.
Вернутся киевляне домой за несколько дней до календарного поединка 18-го тура УПЛ с "Черноморцем".
Также отмечается, что зимой у "пивоваров" если и будет усиление состава и будет, то точечное.
Добавим, что по итогам осенней части сезона "Оболонь", набрав 14 очков, занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- США помогут Украине создать силы для отпора России - Глава Пентагона
- "Это жест сепаратизма - отрезать Закарпатье от футбола". Директор стадиона Авангард - об отзыве аккредитации
- Вместе с Хачериди. Еще один экс-игрок Динамо будет работать в отделе селекции клуба
- Ступар - о пенальти от Монзуль: Я разное видел в футболе, но такого еще не видел
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО