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Лехия предлагала за Твердохлеба 200-300 тысяч евро, но хавбек отказался переезжать в Польшу
В Украине фаворитом в гонке за игрока являются Карпаты
Фото: ФК Минай
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По данным источника, изначально "Минай" хотел бы оставить игрока у себя, однако не вытягивает по финансовым запросам хавбека.
В Украине на Егора претендуют "Карпаты", "Кривбасс" и "Рух", и именно львовский клуб является фаворитом в этой гонке.
Также на игрока активно претендовала гданьская "Лехия" - команда, где сейчас играют Максим Хлань, Богдан Сарнавский и Рифет Капич, и которая была готова заплатить за Твердохлеба 250-300 тысяч евро. Впрочем, сам футболист отказался переезжать в Польшу.
Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Твердохлеб принял участие во всех 15-ти матчах "Миная" в УПЛ, в которых забил треть от общего количества голов команды.
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