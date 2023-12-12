Лехия предлагала за Твердохлеба 200-300 тысяч евро, но хавбек отказался переезжать в Польшу

В "ТаТоТаке" рассказали, где может продолжить свою карьеру полузащитник " Миная " Егор Твердохлеб.

По данным источника, изначально "Минай" хотел бы оставить игрока у себя, однако не вытягивает по финансовым запросам хавбека.

В Украине на Егора претендуют "Карпаты", "Кривбасс" и "Рух", и именно львовский клуб является фаворитом в этой гонке.

Также на игрока активно претендовала гданьская "Лехия" - команда, где сейчас играют Максим Хлань, Богдан Сарнавский и Рифет Капич, и которая была готова заплатить за Твердохлеба 250-300 тысяч евро. Впрочем, сам футболист отказался переезжать в Польшу.

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Твердохлеб принял участие во всех 15-ти матчах "Миная" в УПЛ, в которых забил треть от общего количества голов команды.