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Стоимость установки освещения на стадионе Миная составляет 16 млн гривен

Премьер-лига
Обновлено

Клуб не будет заниматься этим вопросом

Стоимость установки освещения на стадионе Миная составляет 16 млн гривен

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Закарпатский "Минай" после санкций УАФ подбил смету по установке освещения на своем стадионе. Как сообщает ТаТоТаке, стоимость работ будет составлять порядка 16 млн гривен.

Впрочем, клуб в ближайшее время не планирует заниматься этим вопросом.

Во-первых, на данный момент у "Миная" просто нет таких денег, а во-вторых, клуб стоит на вылет в Первую, где требования к проведению поединков намного проще.

Напомним, что УАФ отозвала лицензию стадиона "Минай" на проведение матчей УПЛ после того, как игра 17-го тура "Минай" - "Динамо" не была доиграна из-за тревоги и отсутствие освещения на арене.

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ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Justice (Львів)
13.12.2023 в 00:32
16 мільйонів це до дерибану, чи ще ні???
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Комментарии 1
Justice (Львів)
13.12.2023 в 00:32
16 мільйонів це до дерибану, чи ще ні???
Ответить
0
0

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