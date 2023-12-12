Стоимость установки освещения на стадионе Миная составляет 16 млн гривен

Закарпатский " Минай " после санкций УАФ подбил смету по установке освещения на своем стадионе. Как сообщает ТаТоТаке, стоимость работ будет составлять порядка 16 млн гривен.

Впрочем, клуб в ближайшее время не планирует заниматься этим вопросом.

Во-первых, на данный момент у "Миная" просто нет таких денег, а во-вторых, клуб стоит на вылет в Первую, где требования к проведению поединков намного проще.

Напомним, что УАФ отозвала лицензию стадиона "Минай" на проведение матчей УПЛ после того, как игра 17-го тура "Минай" - "Динамо" не была доиграна из-за тревоги и отсутствие освещения на арене.