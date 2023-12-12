Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стоимость установки освещения на стадионе Миная составляет 16 млн гривен
Клуб не будет заниматься этим вопросом
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Закарпатский "
Впрочем, клуб в ближайшее время не планирует заниматься этим вопросом.
Во-первых, на данный момент у "Миная" просто нет таких денег, а во-вторых, клуб стоит на вылет в Первую, где требования к проведению поединков намного проще.
Напомним, что УАФ отозвала лицензию стадиона "Минай" на проведение матчей УПЛ после того, как игра 17-го тура "Минай" - "Динамо" не была доиграна из-за тревоги и отсутствие освещения на арене.
Популярное сейчас
- Лавриненко - о своем увольнении: Неожиданная ситуация - еще два дня назад я планировал с президентом Вереса сборы
- Зеленский: ВСУ отбили у оккупантов один из терриконов в пределах Горловки
- Мастер-класс Жироны и щепотка резонанса от Монзуль. Обзор ключевых матчей уик-энда
- Скрипник покидает Ворсклу и с января примет другой клуб УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
Комментарии 1