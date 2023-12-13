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Стали известны планы Александрии на зимнее межсезонье
У команды будет девять спаррингов
Фото: ФК Олександрія
После пятидневных занятий в Александрии горожане 17 января 2024 отправятся на учебно-тренировочные сборы в Турцию, где проведут 9 спаррингов. Об этом сообщает Sport.ua.
По возвращении домой команда несколько дней будет целенаправленно готовиться к календарному поединку 18-го тура чемпионата Украины – с "Шахтером", базовая дата которого 24 февраля.
По информации источника, в лазарете находятся только Николай Михайленко и Артур Микитишин. Будут ли они в составе делегации, которая отправится в Турцию, – зависит от того, как пройдет их восстановление после травм.
Точно будет в расположении "Александрии" на зарубежном этапе подготовки Денис Костышин, вернувшийся после года выступлений в США.
В Турции присоединится к горожанам эквадорец Мэдисон Хулио, подписавший предварительное соглашение. Он узаконит свои деловые отношения с клубом в январе. Это будет не последний новобранец в "Александрии".
"Александрия" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 16 очков.
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