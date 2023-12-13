Закарпатский чиновник разнес УАФ: Забыли, как мы таскали автобусы на забитую границу, чтобы вдруг не стоять долго в очередях

Заместитель председателя Закарпатской ассоциации футбола и Председатель ассоциации женского футбола Закарпатья Игорь Шинкарюк отреагировал на недавнее решение УАФ о лишении аккредитации сразу двух стадионов - "Авангарда" и "Минай-Арену".

"Полностью поддерживаю главу Закарпатская ассоциация футбола Ивана Дурана. Абсурдное решение, которым пытаются убрать наш регион из Высшей лиги. Не уберете, не пытайтесь. А вот мы очень скоро точно что-то уберем.

Вы просто забыли, как в марте 2022 года в полном составе со всеми клерками сбежали из Киева, переехав на Закарпатье. Вас здесь приняли, предоставили приют, офис, поля для игр и тренировок, хозяйственные помещения и тому подобное.

Вы точно забыли, как истерично обрывали телефоны с просьбами о помощи и как мы вытаскивали топ-футболистов ваших "ручных клубов" из неприятных ситуаций, потому что те спутали Ужгород с Киевом.

Вы, видимо, забыли, что шесть клубов Премьер-лиги играли полтора года на полях Закарпатья, при этом замечаний у вас не было и вы лично не сделали для этого ничего. Вы просто припхались подальше от войны и здесь нормально себя чувствовали.

Вы точно забыли, как мы таскали автобусы со сборной и клубами на забитую машинами границу, чтобы вдруг не стоять долго в очередях. Потому что оказалось, что на Закарпатье вы никто и звать вас никак. Вас здесь никто не знает, потому что вы здесь не оставили ни копейки для развития футбола.

Вы бодро отчитывались в УЕФА, как спасали футбол Украины, при этом забыли сказать, что вы ничего для этого не делали. Потому что все сделала Закарпатская Ассоциация футбола и наши общины.

Вы забыли в своем решении указать, что из миллионов долларов, которые УЕФА выделяет на развитие футбола в регионах, вы не дали Закарпатью ничего, ни копейки. Вы не построили здесь ни одного поля, никакой инфраструктуры - абсолютно ничего.

Вы еще многое забыли, о чем я здесь не скажу по этическим соображениям. Но обязательно скажу позже.

Поэтому мы предлагаем вам достать ресурс, который Закарпатье так и не получило, и поставить на стадионе "Авангард" в Ужгороде, который два года был пристанищем для клубов Премьер-лиги, освещение, которого нам так не хватает.

Мы напомним вам, где вы были, с кем и что делали тогда, когда под Киевом шли бои, а закарпатские ребята колоннами ехали защищать столицу, из которой вы на ренджроверах направлялись подальше от угрозы. Среди этих патриотов были и футболисты местных клубов и школ. Но вам до этого дела нет.

И напоследок. Мы выйдем из этой ситуации так или иначе, но за эти два месяца каждый закарпатец будет в деталях знать, кто пытался уничтожить наш футбол; мы посчитаем все за последние пять лет, что недополучил от УЕФА закарпатский футбол из-за ваших решений за закрытыми кабинетами.

Украинский футбол начался на Закарпатье и будет здесь всегда - с вами или без вас", - написал Шинкарюк на своей странице в Facebook.