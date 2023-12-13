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Минспорта и МВД разработали порядок допуска зрителей на трибуны

Премьер-лига
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Был представлен список из 24 мер безопасности

Минспорта и МВД разработали порядок допуска зрителей на трибуны

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Министерство молодежи и спорта совместно с Министерством внутренних дел разработали дополнительные меры для допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности.

Был представлен список из 24 мер безопасности, которые нужно соблюдать при проведении соревнований в условиях военного положения. Речь идет об осмотре места соревнований представителями ГСЧС и Национальной полиции, доступности укрытий на расстоянии не более 500 метров и наличии плана эвакуации.

"Ни одна телетрансляция не заменит эмоции стадиона, но нашим приоритетом была и будет безопасность зрителей. Мы очень ответственно подошли к разработке мероприятий совместно со структурами безопасности. Мы должны вернуть водоворот эмоций на стадионы так же, как в свое время вернули зрителей в кинотеатры и на концерты", - отмечает Матвей Бедный.

Допуск болельщиков на трибуны будет происходить по письменному согласованию с Областными военными администрациями.

С полным перечнем мер безопасности можно ознакомиться на официальном сайте Министерства молодежи и спорта.

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Источник:
сайт Мінмолодьспорту
Опубликовал: Алина Ерофеева
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