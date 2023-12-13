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Стало известно, где Кривбасс проведет зимний тренировочный сбор
Игроки криворожского клуба ушли в отпуск
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Кривбасс" сразу после последнего матча чемпионата против "Зари" (2:2) ушел в отпуск, сообщает клубная пресс-служба.
Игроки будут иметь возможность некоторое время отдохнуть после напряженной первой половины сезона, после чего приступят дома к работе по индивидуальным планам.
"Красно-белые" соберутся вместе уже в 2024 году - в первой половине января. После медобследования, недельного цикла тренировок и тестирований команда отправится на большой месячный сбор в Испанию. Здесь ориентировочно с 15 января по 15 февраля "Кривбасс" будет готовиться ко второй части сезона.
Базовый день ближайшего матча УПЛ - 24 февраля. Криворожане в 18-м туре на выезде будут противостоять черкасскому ЛНЗ.
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