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Стало известно, где Кривбасс проведет зимний тренировочный сбор

Премьер-лига

Игроки криворожского клуба ушли в отпуск

Стало известно, где Кривбасс проведет зимний тренировочный сбор

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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"Кривбасс" сразу после последнего матча чемпионата против "Зари" (2:2) ушел в отпуск, сообщает клубная пресс-служба.

Игроки будут иметь возможность некоторое время отдохнуть после напряженной первой половины сезона, после чего приступят дома к работе по индивидуальным планам.

"Красно-белые" соберутся вместе уже в 2024 году - в первой половине января. После медобследования, недельного цикла тренировок и тестирований команда отправится на большой месячный сбор в Испанию. Здесь ориентировочно с 15 января по 15 февраля "Кривбасс" будет готовиться ко второй части сезона.

Базовый день ближайшего матча УПЛ - 24 февраля. Криворожане в 18-м туре на выезде будут противостоять черкасскому ЛНЗ.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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