Шандрук: Хотел бы, чтобы Верес играл в страстный футбол

Новый главный тренер "Вереса" Олег Шандрук дал первый комментарий после назначения в ровенский клуб.

"Президент клуба Иван Алексеевич Надеин спросил мое мнение, мы пообщались. Я понял, что "Верес" рассчитывает на Шандрука, что Шандруку дают шанс. Сейчас я этот шанс пытаюсь использовать.

Сейчас команда в непростом турнирном положении. Но я люблю футбол. Люблю "Верес". И уже преодолев определенные ступеньки украинского футбола, детско-юношеского и взрослого - нужно браться за серьезные вызовы.

Я люблю футбол за страсть. И хотел бы, чтобы "Верес" играл в страстный футбол. Хочу попросить сейчас о поддержке болельщиков. Потому что я понимаю, как трудно было Сергею Лавриненко. Возможно именно поддержки болельщиков не хватило для достижения результата. Мы хотим, чтобы болельщики видели огонь и страсть в глазах футболистов и хотим зажечь эту страсть у болельщиков.

Сейчас испытываю двоякие эмоции. Очень приятно, что мне доверяют первую команду. Это значит, что я качественно работал с командой U-19. Но также мне очень жаль прощаться с юношеской командой", - сказал Шандрук.