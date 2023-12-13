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Шандрук: Хотел бы, чтобы Верес играл в страстный футбол
Тренер прокомментировал свое назначение в ровенский клуб
Фото: НК Верес
Новый главный тренер "Вереса" Олег Шандрук дал первый комментарий после назначения в ровенский клуб.
"Президент клуба Иван Алексеевич Надеин спросил мое мнение, мы пообщались. Я понял, что "Верес" рассчитывает на Шандрука, что Шандруку дают шанс. Сейчас я этот шанс пытаюсь использовать.
Сейчас команда в непростом турнирном положении. Но я люблю футбол. Люблю "Верес". И уже преодолев определенные ступеньки украинского футбола, детско-юношеского и взрослого - нужно браться за серьезные вызовы.
Я люблю футбол за страсть. И хотел бы, чтобы "Верес" играл в страстный футбол. Хочу попросить сейчас о поддержке болельщиков. Потому что я понимаю, как трудно было Сергею Лавриненко. Возможно именно поддержки болельщиков не хватило для достижения результата. Мы хотим, чтобы болельщики видели огонь и страсть в глазах футболистов и хотим зажечь эту страсть у болельщиков.
Сейчас испытываю двоякие эмоции. Очень приятно, что мне доверяют первую команду. Это значит, что я качественно работал с командой U-19. Но также мне очень жаль прощаться с юношеской командой", - сказал Шандрук.
Напомним, на зимний перерыв в чемпионате "красно-черные" с 12 очками ушли на 15-й позиции в турнирной таблице - в зоне вылета.
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