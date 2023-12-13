Шаг за шагом. Ярмоленко показал, как восстанавливается после травмы. ВИДЕО

Лидер " Динамо " Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после серьезной травмы и уже приступил к занятиям в зале. Видео об этом Андрей разместил в соцсетях.

"Шаг за шагом", – подписал футболист короткое видео в сториз Instagram.

Напомним, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене. По прогнозам динамовских врачей, срок восстановления после нее займет у футболиста до четырех месяцев – то есть, в феврале Андрей уже должен вернуться в общую группу.