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Шаг за шагом. Ярмоленко показал, как восстанавливается после травмы. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Андрей уже работает в зале

Шаг за шагом. Ярмоленко показал, как восстанавливается после травмы. ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после серьезной травмы и уже приступил к занятиям в зале. Видео об этом Андрей разместил в соцсетях.

"Шаг за шагом", – подписал футболист короткое видео в сториз Instagram.

Напомним, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене. По прогнозам динамовских врачей, срок восстановления после нее займет у футболиста до четырех месяцев – то есть, в феврале Андрей уже должен вернуться в общую группу.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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