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Шаг за шагом. Ярмоленко показал, как восстанавливается после травмы. ВИДЕО
Андрей уже работает в зале
Фото: ФК Динамо Київ
Лидер "
"Шаг за шагом", – подписал футболист короткое видео в сториз Instagram.
Напомним, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене. По прогнозам динамовских врачей, срок восстановления после нее займет у футболиста до четырех месяцев – то есть, в феврале Андрей уже должен вернуться в общую группу.
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