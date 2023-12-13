Будет спарринг против обидчика Днепра-1 в еврокубках. Зимние планы черкасского ЛНЗ

Отпуск черкасского ЛНЗ нынешней зимой будет продолжительным. Сыграв свой последний матч осенней части чемпионата на третий день декабря с одесским "Черноморцем", подопечные Олега Дулуба получили возможность восстанавливать силы и отдыхать больше месяца.

"Мы собираемся 8 января, – делится планами на период зимнего антракта в сезоне-2023/24 главный тренер ЛНЗ. – В течение десяти дней будем работать в Украине, а 19-го числа вылетаем в Турцию, где у нас запланировано два двухнедельных сбора с трехдневной паузой между ними. Домой должны отправиться 19 или 20 февраля, так как наш первый поединок в весенней части чемпионата запланирован на 24 февраля. Правда, точная дата еще не определена – она базовая в 18-м туре. Есть предварительная договоренность, что во время первого тренировочного сбора ЛНЗ сыграет контрольные матчи с польскими клубами "Варта" (Познань) и "Заглембе", затем встретится с чешскими "Младой" (Болеслав), "Словацко" и латвийской "Лиепаей". А на втором сборе пока есть только один соперник - словацкий "Спартак" (Трнава). Остальные спарринг-партнеры еще подбираются".