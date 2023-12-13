Гагарин: Было бы очень круто, если бы Комитет арбитров комментировал спорные моменты

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в послематчевом флеш-комментарии после матча 17 тура УПЛ "Кривбасс" - "Заря" (2:2) прокомментировал решение арбитра с отмененным пенальти в ворота гостей и призвал Комитет арбитров комментировать похожие эпизоды.

Напомним, что после игры Комитет арбитров разобрал эпизод , подтвердив правомерность действий судьи.

"Это как раз такой момент, когда необходимы комментарии от представителей судейского корпуса. Обращаюсь в судейский комитет. Было бы очень круто, если бы вы прокомментировали подобные моменты. Это был бы очень положительный шаг к тому, чтобы болельщики могли с большим пониманием относиться к вашей работе", - сказал Гагарин.