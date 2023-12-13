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Гагарин: Было бы очень круто, если бы Комитет арбитров комментировал спорные моменты

Премьер-лига
Обновлено

УАФ после матча разобрала спорный эпизод в матче Кривбасс - Заря

Гагарин: Было бы очень круто, если бы Комитет арбитров комментировал спорные моменты

instagram.com/artem_gagarin_

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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в послематчевом флеш-комментарии после матча 17 тура УПЛ "Кривбасс" - "Заря" (2:2) прокомментировал решение арбитра с отмененным пенальти в ворота гостей и призвал Комитет арбитров комментировать похожие эпизоды.

Напомним, что после игры Комитет арбитров разобрал эпизод, подтвердив правомерность действий судьи.

"Это как раз такой момент, когда необходимы комментарии от представителей судейского корпуса. Обращаюсь в судейский комитет. Было бы очень круто, если бы вы прокомментировали подобные моменты. Это был бы очень положительный шаг к тому, чтобы болельщики могли с большим пониманием относиться к вашей работе", - сказал Гагарин.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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