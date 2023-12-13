Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гагарин: Было бы очень круто, если бы Комитет арбитров комментировал спорные моменты
УАФ после матча разобрала спорный эпизод в матче Кривбасс - Заря
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в послематчевом флеш-комментарии после матча 17 тура УПЛ "Кривбасс" - "Заря" (2:2) прокомментировал решение арбитра с отмененным пенальти в ворота гостей и призвал Комитет арбитров комментировать похожие эпизоды.
Напомним, что после игры
"Это как раз такой момент, когда необходимы комментарии от представителей судейского корпуса. Обращаюсь в судейский комитет. Было бы очень круто, если бы вы прокомментировали подобные моменты. Это был бы очень положительный шаг к тому, чтобы болельщики могли с большим пониманием относиться к вашей работе", - сказал Гагарин.
Популярное сейчас
- Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- "Пи@@@@@сы, сосите х@@". Алиев ответил на критику за полученное звание УБД
- Порту - Шахтер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.12.2023
- Суркис - о матче с Оболонью: Такой футбол у нас был в 90-х годах, мне такой футбол не нравится
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО