Денис Костышин: Ротань - легенда украинского футбола

Полузащитник " Александрии " Денис Костышин рассказал о возвращении в состав «горожан», а также о работе под руководством Руслана Ротаня.

‒ Хотели бы поехать на Олимпиаду в 2024?

– Я об этом даже не думаю. Я просто очень хотел бы с Русланом Петровичем работать. Легенда украинского футбола, один из сильнейших игроков в Украине. Мне было 16 лет, когда я впервые с ним тренировался в "Днепре". У меня было интервью, когда мне было 18-19 лет. Спросили, кто самый лучший игрок. Ответил – Женя Коноплянка, конечно, и Ротань.

И с молодежной сборной, смотрите, каких результатов добился. Я постоянно смотрел на "Александрию". С результатами пока тяжело. Но очень хорошо поставлен футбол, прессинг, билд-ап. Все, кто понимают, видят это как команда развивается. Просто нужно немного еще времени.

‒ Смотрели молодежную сборную летом на Евро?

– Конечно. Любо дорого было смотреть.

‒ "Александрия" будет играть именно в такой же футбол?

– Трудно сказать. Конечно, Руслан Петрович потребует от игроков такой же футбол, как он требовал в молодежной сборной. Это по "Александрии" сейчас видно. Нужно еще немного времени. Я надеюсь, что это перерастет в очень хороший результат.

‒ В клубе, в команде тоже считают, что все двигается в правильном русле?

– Конечно. Я уверен, что все так считают. Любому тренеру нужно время, чтобы правильно поставить игру, чтобы все футболисту понимали, чтобы все было как единое целое. Очень трудно что-то сделать в небольшие сроки. Тем более, когда ставится такой футбол, как ставит Руслан Петрович.

‒ От "Колоса", где вы провели три сезона, были предложения?

– Нет, не было. Были разговоры, были предложения от других клубов, но я выбрал "Александрию". Очень хорошие отношения с генеральным директором клуба, Иваном Сергеевичем Кузьменко. Разговаривали с Русланом Петровичем, очень хотел играть в него, выбрал "Александрию".

А "Колос" – это действительно родной клуб для меня. Но выбор сделан.