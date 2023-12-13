Средняя зарплата в Минае уменьшилась до 25-30 тысяч гривен

Закарпатский " Минай " продолжает работать над переформатированием клуба и оптимизацией бюджета.

Не так давно команду покинули сразу девять игроков, среди которых несколько лидеров.

Кроме того, изменилась финансовая политика.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает Футбол 24, игрокам, которые решат остаться, будут существенно урезаны контракты.

По информации источника, ведущим исполнителям, которые раньше имели 100 тысяч гривен в месяц, сейчас предлагают 35-40 тысяч. В то же время, средняя зарплата в команде опустилась на уровень 25-30 тысяч.

Таким образом, закономерно предположить, что во второй части сезона "Минай" будет опираться на молодежь.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Минай" находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе всего 6 очков.