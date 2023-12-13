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Средняя зарплата в Минае уменьшилась до 25-30 тысяч гривен
Лидерам, которые ранее зарабатывали 100 тысяч гривен в месяц, сейчас предлагают 35-40 тысяч
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Закарпатский "
Не так давно команду покинули сразу девять игроков, среди которых несколько лидеров.
Кроме того, изменилась финансовая политика.
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Как сообщает Футбол 24, игрокам, которые решат остаться, будут существенно урезаны контракты.
По информации источника, ведущим исполнителям, которые раньше имели 100 тысяч гривен в месяц, сейчас предлагают 35-40 тысяч. В то же время, средняя зарплата в команде опустилась на уровень 25-30 тысяч.
Таким образом, закономерно предположить, что во второй части сезона "Минай" будет опираться на молодежь.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Минай" находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе всего 6 очков.
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