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Средняя зарплата в Минае уменьшилась до 25-30 тысяч гривен

Премьер-лига

Лидерам, которые ранее зарабатывали 100 тысяч гривен в месяц, сейчас предлагают 35-40 тысяч

Средняя зарплата в Минае уменьшилась до 25-30 тысяч гривен

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Закарпатский "Минай" продолжает работать над переформатированием клуба и оптимизацией бюджета.

Не так давно команду покинули сразу девять игроков, среди которых несколько лидеров.

Кроме того, изменилась финансовая политика.

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Как сообщает Футбол 24, игрокам, которые решат остаться, будут существенно урезаны контракты.

По информации источника, ведущим исполнителям, которые раньше имели 100 тысяч гривен в месяц, сейчас предлагают 35-40 тысяч. В то же время, средняя зарплата в команде опустилась на уровень 25-30 тысяч.

Таким образом, закономерно предположить, что во второй части сезона "Минай" будет опираться на молодежь.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Минай" находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе всего 6 очков.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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