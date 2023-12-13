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Президент Полесья: Не собираемся жаловаться на судейство, как это позволяют себе некоторые менеджеры

Премьер-лига

В Полесье говорят, что не будут пенять на судейтсво

Президент Полесья: Не собираемся жаловаться на судейство, как это позволяют себе некоторые менеджеры

polissyafc.com

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич оценил работу судей в осенней части УПЛ.

- В первой части сезона возникало много разговоров в СМИ по поводу работы арбитров. Если бы вы прокомментировали уровень арбитража в УПЛ?

- В первых четырех турах "Полесье" получило три красных карточки. Также удаления у нашей команды были и в матчах и с "Динамо", и с "Шахтером".

Но мы ни разу не комментировали работу арбитров. И не собираемся жаловаться, как это позволяют себе некоторые менеджеры, призывающие к разным спекуляциям, но молчат, когда арбитры совершают такие же ошибки в пользу их клуба. Мне импонирует характер и поведение Юрия Калитвинцева и игроков "Полесья", которые не бегают по полю за арбитром, не давят на него и не жалуются после матча. У нас был один прецедент еще в Первой лиге, когда эмоции у игроков пересекли предел, но после этого мы сделали жесткие выводы. Поэтому мы будем всегда сконцентрироваться на качестве игры. И это приносит свои результаты. Даже в меньшинстве мы совершили камбэк и победили "Динамо". Это тот характер и менталитет клуба, который я хотел бы видеть. Благодарю за это всю свою команду.

- А что касается арбитров, какие шаги улучшения судейства вы считаете целесообразными?

- Что касается арбитров, то хотелось бы регулярно видеть наших рефери на матчах Лиги Чемпионов, чтобы их приглашали на Евро или Чемпионат Мира. Многие украинские футболисты сейчас ярко играют в Европе, вчерашний матч "Барселона" — "Жирона" тому подтверждение. Думаю, наши арбитры тоже могут достойно показать себя. Со своей стороны готов приобщиться вместе с другими владельцами клубов к инициативе создать премиальный фонд, который будет иметь целью улучшить условия арбитрам, а также финансирование повышения их квалификации.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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