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Буткевич: Задачи Полесья - бороться за призовые места УПЛ и Кубок Украины

Премьер-лига

В житомирском клубе подкорректировали цели на сезон

Буткевич: Задачи Полесья - бороться за призовые места УПЛ и Кубок Украины

polissyafc.com

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал о задачах команды на вторую часть сезона, а также высказался о главном тренере команды Юрии Калитвинцеве.

- Какие цели на вторую часть сезона?

- В начале сезона я ставил команде цель закрепиться в первой пятерке, впоследствии мы поняли, что эта цель достижима. Поэтому мы не хотим на этом останавливаться и попытаемся сражаться за призовые места УПЛ. Также очень доволен выступлениями команды в Кубке Украины и историческим достижением выходом в полуфинал. В этом турнире наша цель – выигрыш трофея. Команда демонстрирует постепенный и уверенный рост. Потому растут и требования. "Полесье" будет бороться за призовые места УПЛ и Кубок Украины.

- Юрия Калитвинцева в течение сезона отмечали и номинировали на лучшего тренера тура или месяца по версии УПЛ. А как вы оцениваете работу тренерского штаба?

- По моей версии, Юрий Калитвинцев – лучший тренер. У нас есть взаимопонимание и общие взгляды на развитие команды. Мне он импонирует также как человек. Поэтому я считаю, что "Полиссе" невероятно повезло с тренерским штабом. У Юрия Николаевича мое полное доверие и он знает об этом. Он и его помощники безупречно выполняют свою работу.

- По итогам первой части сезона в УПЛ сейчас плотная борьба в турнирной таблице. Кого бы вы выделили среди конкурентов? И с кем общаетесь со своими коллегами среди президентов клубов?

- Мне нравится уровень конкуренции в чемпионате. От этого достижения "Полесья" становятся еще более ценными.

Все соперники заслуживают уважения. Например, если взять "Верес", команда, несмотря на тяжелые времена, способна отбирать очки у лидеров чемпионата — "Шахтера" и "Полесья". Я тесно общаюсь с Иваном Надеиным и вижу, сколько усилий и времени он вкладывает в клуб, чтобы побороть все трудности. Это вызывает большое уважение.

Также мне импонирует проект "Кривбасса". Во главе проекта – Константин Караманиц, глубокий и умный человек, поэтому не удивительно, что команда проводит успешный сезон.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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