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Ворскла ушла в отпуск. Слухи о Скрипнике в клубе не комментируют

Премьер-лига

Полтавчане выйдут из отпуска 7-8 января

Ворскла ушла в отпуск. Слухи о Скрипнике в клубе не комментируют

vorskla.com.ua

Новина українською

Игроки полтавской "Ворсклы" официально ушли в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игроки получили планы индивидуальной работы на период отпуска, а в новом году соберутся вместе уже 7-го или 8-го января в Полтаве.

Именно на эту дату клуб обещает огласить информацию о первых трансферах полтавчан.

Слухи о возможном уходе главного тренера Виктора Скрипника в "Ворскле" пока не комментируют.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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