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Ворскла ушла в отпуск. Слухи о Скрипнике в клубе не комментируют
Полтавчане выйдут из отпуска 7-8 января
vorskla.com.ua
Игроки полтавской "
Игроки получили планы индивидуальной работы на период отпуска, а в новом году соберутся вместе уже 7-го или 8-го января в Полтаве.
Именно на эту дату клуб обещает огласить информацию о первых трансферах полтавчан.
Слухи о возможном уходе главного тренера Виктора Скрипника в "Ворскле" пока не комментируют.
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Источник:ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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