Ворскла ушла в отпуск. Слухи о Скрипнике в клубе не комментируют

Игроки полтавской " Ворсклы " официально ушли в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игроки получили планы индивидуальной работы на период отпуска, а в новом году соберутся вместе уже 7-го или 8-го января в Полтаве.

Именно на эту дату клуб обещает огласить информацию о первых трансферах полтавчан.

Слухи о возможном уходе главного тренера Виктора Скрипника в "Ворскле" пока не комментируют.