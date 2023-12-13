Представители Шахтера и Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 17-го тура

Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 17-го тура чемпионата.

На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.

По итогам голосования лучшим игроком и тренером 17-го тура стали вингер "Шахтера" Александр Зубков и наставник "Динамо" Александр Шовковский.

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Полузащитник "Шахтера" набрал 42% голосов в Instagram и 12% в Google Forms.

Главный тренер "Динамо" удостоился 54% голосов болельщиков в Instagram и 39% в Google Forms.

Напомним, что "Шахтер" в 17-м туре обыграл "Верес", 2:0, а Зубков забил один из голов своей команды. "Динамо" в своем матче уверенно обыграло "Оболонь", 2:0.