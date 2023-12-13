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Стали известны детали контракта нового главного тренера Вереса

Премьер-лига

Соглашение на 1,5 года

Стали известны детали контракта нового главного тренера Вереса

nkveres.com

Новина українською

Стали известны некоторые подробности контракта Олега Шандрука, который недавно сменил на посту главного тренера "Вереса" Сергея Лавриненко.

По информации Sport.ua, соглашение специалистом с клубом рассчитано на 1,5 года.

Также отмечается, что со своими помощниками 40-летний наставник окончательно определится до конца этой недели.

После отпуска ровенские футболисты подготовку к весенней части сезона начнут 8 января 2024 года. 20 января транзитом через Варшаву команда отправится на сбор в Турцию, где проведет семь спаррингов с командами Словакии, Дании и Сербии.

Напомним, что на зимний перерыв "Верес" ушел, занимая 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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