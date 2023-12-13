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Стали известны детали контракта нового главного тренера Вереса
Соглашение на 1,5 года
nkveres.com
Стали известны некоторые подробности контракта Олега Шандрука, который недавно сменил на посту главного тренера "
По информации Sport.ua, соглашение специалистом с клубом рассчитано на 1,5 года.
Также отмечается, что со своими помощниками 40-летний наставник окончательно определится до конца этой недели.
После отпуска ровенские футболисты подготовку к весенней части сезона начнут 8 января 2024 года. 20 января транзитом через Варшаву команда отправится на сбор в Турцию, где проведет семь спаррингов с командами Словакии, Дании и Сербии.
Напомним, что на зимний перерыв "Верес" ушел, занимая 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.
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