Стали известны детали контракта нового главного тренера Вереса

Стали известны некоторые подробности контракта Олега Шандрука, который недавно сменил на посту главного тренера " Вереса " Сергея Лавриненко.

По информации Sport.ua, соглашение специалистом с клубом рассчитано на 1,5 года.

Также отмечается, что со своими помощниками 40-летний наставник окончательно определится до конца этой недели.

После отпуска ровенские футболисты подготовку к весенней части сезона начнут 8 января 2024 года. 20 января транзитом через Варшаву команда отправится на сбор в Турцию, где проведет семь спаррингов с командами Словакии, Дании и Сербии.

Напомним, что на зимний перерыв "Верес" ушел, занимая 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.