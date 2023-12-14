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ЛНЗ запланировал 11 спаррингов на сборе в Турции
Черкасский клуб ушел в зимний отпуск
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
После победного матча в Одессе над "Черноморцем" (3:1), команда ушла в зимний отпуск
"Фиолетовые" соберутся 8 января, чтобы пройти медосмотр и потренироваться. С 20 января по 19 февраля подопечные Олега Дулуба проведут сборы в Турции, где запланировано 11 спаррингов
Базовая дата первого официального матча 2024 года против "Кривбасса" - 24 февраля.
Напомним, на зимний перерыв в чемпионате ЛНЗ с 20 очками ушли на 10-й позиции в турнирной таблице.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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