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ЛНЗ запланировал 11 спаррингов на сборе в Турции

Премьер-лига

Черкасский клуб ушел в зимний отпуск

ЛНЗ запланировал 11 спаррингов на сборе в Турции

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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После победного матча в Одессе над "Черноморцем" (3:1), команда ушла в зимний отпуск

"Фиолетовые" соберутся 8 января, чтобы пройти медосмотр и потренироваться. С 20 января по 19 февраля подопечные Олега Дулуба проведут сборы в Турции, где запланировано 11 спаррингов

Базовая дата первого официального матча 2024 года против "Кривбасса" - 24 февраля.

Напомним, на зимний перерыв в чемпионате ЛНЗ с 20 очками ушли на 10-й позиции в турнирной таблице.

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ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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