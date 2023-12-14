Сразу после ЛЧ. Шахтер отправился в Японию, где сыграет благотворительный матч

Вчера, 13 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" потерпел выездное поражение от "Порту" (3:5) и опустился в Лигу Европы.

А уже сегодня утром, делегация "горняков" вылетела из Порту в Японию, где сыграет благотворительный матч с ФК "Ависпа Фукуока".

Главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич взял на поединок в Токио 28 футболистов.

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский,

Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий,

Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий, Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук,

Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук, Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

"Шахтер" прибудет в Токио во второй половине дня 15 декабря. В японской столице у дончан будет насыщенная программа. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского сообщества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов "оранжево-черных". А в день поединка "горняки" устроят урок футбола для местных детей.

Напомним, благотворительный матч "Ависпа Фукуока" - "Шахтер" состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.