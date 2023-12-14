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Сразу после ЛЧ. Шахтер отправился в Японию, где сыграет благотворительный матч
Впереди у команды долгий перелет в Токио
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вчера, 13 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" потерпел выездное поражение от "Порту" (3:5) и опустился в Лигу Европы.
А уже сегодня утром, делегация "горняков" вылетела из Порту в Японию, где сыграет благотворительный матч с ФК "Ависпа Фукуока".
Главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич взял на поединок в Токио 28 футболистов.
- Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский,
- Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий,
- Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук,
- Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.
"Шахтер" прибудет в Токио во второй половине дня 15 декабря. В японской столице у дончан будет насыщенная программа. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского сообщества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов "оранжево-черных". А в день поединка "горняки" устроят урок футбола для местных детей.
Напомним, благотворительный матч "Ависпа Фукуока" - "Шахтер" состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.
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