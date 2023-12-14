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Сразу после ЛЧ. Шахтер отправился в Японию, где сыграет благотворительный матч

Премьер-лига
Обновлено

Впереди у команды долгий перелет в Токио

Сразу после ЛЧ. Шахтер отправился в Японию, где сыграет благотворительный матч

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вчера, 13 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" потерпел выездное поражение от "Порту" (3:5) и опустился в Лигу Европы.

А уже сегодня утром, делегация "горняков" вылетела из Порту в Японию, где сыграет благотворительный матч с ФК "Ависпа Фукуока".

Главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич взял на поединок в Токио 28 футболистов.

  • Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский,
  • Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий,
  • Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук,
  • Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

"Шахтер" прибудет в Токио во второй половине дня 15 декабря. В японской столице у дончан будет насыщенная программа. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского сообщества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов "оранжево-черных". А в день поединка "горняки" устроят урок футбола для местных детей.

Напомним, благотворительный матч "Ависпа Фукуока" - "Шахтер" состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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