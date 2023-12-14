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Верес определился со спарринг-партнерами на первом зимнем сборе

Премьер-лига
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Пока что известно о четырех спаррингах команды

Верес определился со спарринг-партнерами на первом зимнем сборе

instagram.com/veres.club

Новина українською

Игроки "Вереса" одними из первых среди команд УПЛ отправятся на заграничный сбор для подготовки к весенней части чемпионата УПЛ.

И уже известны спарринг-партнеры команды на зимних сборах.

По информации Sport.ua, 26 января 2024 года футболисты "Вереса" померяются силами в контрольном матче с сербским "Явором", 30 января их соперником будет "Златое Моравце" из Словакии. С датским "Люнгбю" подопечные Олега Шандрука встретятся 3 февраля, а с латвийской "Аудой" – 16 февраля перед возвращением домой. Ровенчане собираются провести в Турции еще 3-4 спарринга, соперники уточняются.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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