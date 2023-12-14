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Луческу: За день или два до матча с Шахтером я сказал сыну, что собираюсь уйти
Мирча хотел закончить в Динамо победой над Шахтером
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Экс-тренер "
Напомним, что отставка Луческу состоялась сразу после поражения киевлян от "Шахтера" (0:1) в ноябрьском матче УПЛ.
"За день или два до этого я сказал Развану (сыну – прим. ред.), что собираюсь уйти. Я хотел остаться и сыграть этот матч с "Шахтером". Я начал с "Шахтером" и закончил с "Шахтером". К сожалению, я не выиграл. Я бы хотел закончить победой над ними", - сказал Луческу.
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Источник:Digi Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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