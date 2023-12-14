Луческу: За день или два до матча с Шахтером я сказал сыну, что собираюсь уйти

Экс-тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал, как он уходил из киевского клуба.

Напомним, что отставка Луческу состоялась сразу после поражения киевлян от "Шахтера" (0:1) в ноябрьском матче УПЛ.

"За день или два до этого я сказал Развану (сыну – прим. ред.), что собираюсь уйти. Я хотел остаться и сыграть этот матч с "Шахтером". Я начал с "Шахтером" и закончил с "Шахтером". К сожалению, я не выиграл. Я бы хотел закончить победой над ними", - сказал Луческу.