Премьер-лига
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Верес представил расписание спаррингов на сборе в Турции
Уже согласовано пять соперников
Фото: НК Верес
"Верес" снова соберется вместе после рождественских каникул в начале января. Первый этап подготовки пройдет в Ровно, а 20-го января ровенчане отправятся на сборы в Турцию.
На данный момент запланировано пять спаррингов, сообщает клубная пресс-служба.
- 26 января 2024 года - "Явор" (Сербия);
- 30 января 2024 года - "Злате" Моравце (Словакия);
- 03 февраля 2024 года - "Люнгбю" (Дания);
- 12 февраля 2024 года - "Лиепая" (Латвия);
- 16 февраля 2024 года - "Ауда" (Латвия).
Кроме указанных выше, "красно-черные" планируют провести еще 3-4 спарринга. О новых соперниках будем сообщено дополнительно.
Отмечается, что в календаре возможны изменения.
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