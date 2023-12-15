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Верес представил расписание спаррингов на сборе в Турции

Премьер-лига

Уже согласовано пять соперников

Верес представил расписание спаррингов на сборе в Турции

Фото: НК Верес

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верес" снова соберется вместе после рождественских каникул в начале января. Первый этап подготовки пройдет в Ровно, а 20-го января ровенчане отправятся на сборы в Турцию.

На данный момент запланировано пять спаррингов, сообщает клубная пресс-служба.

  • 26 января 2024 года - "Явор" (Сербия);
  • 30 января 2024 года - "Злате" Моравце (Словакия);
  • 03 февраля 2024 года - "Люнгбю" (Дания);
  • 12 февраля 2024 года - "Лиепая" (Латвия);
  • 16 февраля 2024 года - "Ауда" (Латвия).

Кроме указанных выше, "красно-черные" планируют провести еще 3-4 спарринга. О новых соперниках будем сообщено дополнительно.

Отмечается, что в календаре возможны изменения.

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