Шахтер прибыл в Японию - украинская диаспора тепло встретила горняков

Делегация "Шахтера" в составе игроков, тренеров и менеджмента клуба прилетела в Японию на благотворительный матч с ФК "Ависпа Фукуока".

В аэропорту в Токио донецкую команду тепло встретили японские болельщики и представители украинской диаспоры.

Список игроков, полетевших на матч.

В японской столице у дончан будет насыщенная программа. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского сообщества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов "оранжево-черных". А в день поединка "горняки" устроят урок футбола для местных детей.

Напомним, матч "Ависпа Фукуока" - "Шахтер" состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.