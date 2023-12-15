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Шахтер прибыл в Японию - украинская диаспора тепло встретила горняков
Дончане добрались до места назначения
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Делегация "Шахтера" в составе игроков, тренеров и менеджмента клуба прилетела в Японию на благотворительный матч с ФК "Ависпа Фукуока".
В аэропорту в Токио донецкую команду тепло встретили японские болельщики и представители украинской диаспоры.
Список игроков, полетевших на матч.
В японской столице у дончан будет насыщенная программа. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского сообщества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов "оранжево-черных". А в день поединка "горняки" устроят урок футбола для местных детей.
Напомним, матч "Ависпа Фукуока" - "Шахтер" состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.
???????? Привіт, Японіє! ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 15, 2023
???????? こんにちは、日本！????????#Shakhtar pic.twitter.com/cDHfWoKBWI
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