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Шахтер прибыл в Японию - украинская диаспора тепло встретила горняков

Премьер-лига

Дончане добрались до места назначения

Шахтер прибыл в Японию - украинская диаспора тепло встретила горняков

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Делегация "Шахтера" в составе игроков, тренеров и менеджмента клуба прилетела в Японию на благотворительный матч с ФК "Ависпа Фукуока".

В аэропорту в Токио донецкую команду тепло встретили японские болельщики и представители украинской диаспоры.

Список игроков, полетевших на матч.

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В японской столице у дончан будет насыщенная программа. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского сообщества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов "оранжево-черных". А в день поединка "горняки" устроят урок футбола для местных детей.

Напомним, матч "Ависпа Фукуока" - "Шахтер" состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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