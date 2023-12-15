Пушич: Мы впервые в Японии, поэтому рады познакомиться с этой культурой

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился эмоциями после прибытия команды в Токио на благотворительный матч против "Ависпа Фукуока".

"Спасибо за такой теплый прием в этой невероятной стране! Мы впервые в Японии, поэтому рады быть здесь и познакомиться с этой замечательной культурой.

Это будет благотворительный матч, и мы хотим показать красивую игру для всех зрителей - для японских и украинских болельщиков. Продемонстрируем все лучшее на футбольном поле, чтобы люди получили удовольствие от матча", - поделился Пушич.