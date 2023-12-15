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Пушич: Мы впервые в Японии, поэтому рады познакомиться с этой культурой

Премьер-лига

"Шахтер" сыграет благотворительный матч с японской командой

Пушич: Мы впервые в Японии, поэтому рады познакомиться с этой культурой

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился эмоциями после прибытия команды в Токио на благотворительный матч против "Ависпа Фукуока".

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"Спасибо за такой теплый прием в этой невероятной стране! Мы впервые в Японии, поэтому рады быть здесь и познакомиться с этой замечательной культурой.

Это будет благотворительный матч, и мы хотим показать красивую игру для всех зрителей - для японских и украинских болельщиков. Продемонстрируем все лучшее на футбольном поле, чтобы люди получили удовольствие от матча", - поделился Пушич.

Напомним, матч "Ависпа Фукуока" - "Шахтер" состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Петруха
15.12.2023 в 13:45
Дурные деньги, почему не потратить?
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1
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Комментарии 1
Петруха
15.12.2023 в 13:45
Дурные деньги, почему не потратить?
Ответить
1
0

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