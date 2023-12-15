Бывший игрок Миная поддерживал форму с Оболонью

Бывший нападающий "Миная" Даниил Колесник поддерживал форму с "Оболонью" после ухода из закарпатского клуба. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Отметим, что Даниил Колесник покинул "Минай" в конце октября по обоюдному согласию сторон. Впоследствии нападающий дал резонансное интервью, в котором рассказал о якобы финансовых проблемах закарпатского клуба и о том, что на базе не было продуктов.

Добавим, что "Оболонь" не разглашала своих планов относительно подписания Колесника. Сейчас киевская команда находится в отпуске.