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Бывший игрок Миная поддерживал форму с Оболонью
Автор резонансного интервью
Фото: ФК Минай
Бывший нападающий "Миная" Даниил Колесник поддерживал форму с "Оболонью" после ухода из закарпатского клуба. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.
Отметим, что Даниил Колесник покинул "Минай" в конце октября по обоюдному согласию сторон. Впоследствии нападающий дал резонансное интервью, в котором рассказал о якобы финансовых проблемах закарпатского клуба и о том, что на базе не было продуктов.
Добавим, что "Оболонь" не разглашала своих планов относительно подписания Колесника. Сейчас киевская команда находится в отпуске.
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