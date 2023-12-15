Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Зари ушли в отпуск
Сборы, вероятно, пройдут в Турции
Фото: ФК Зоря Луганськ
Футболисты луганской "Зари" ушли в отпуск, сообщает клубная пресс-служба.
В середине января команда снова соберется и начнет подготовку к весенней части чемпионата. Местом сборов, скорее всего, как и раньше в последние годы, будет Турция.
Пока нет информации о соперниках по контрольным матчам.
Луганская команда по итогам первой части сезона набрала 12 очков и занимает 14-е место в таблице УПЛ.
Вчера, 14 декабря "Заря" провела свой последний еврокубковый матч в сезоне-2023/24 против "Брейдаблика". Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу луганчан.
Популярное сейчас
- Руководство Барселоны считает, что де Йонг пошел на обман перед матчем Лиги чемпионов
- Таблица коэффициентов. Перспектив нет, есть зимняя боязнь. Украина близка к потере команды, места в ЛЧ и группе
- Коваль после 4:0 с Брейдабликом: Услышали от болельщиков слово "мужики"
- Суркис - о матче с Оболонью: Такой футбол у нас был в 90-х годах, мне такой футбол не нравится
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО