Игроки Зари ушли в отпуск

Футболисты луганской "Зари" ушли в отпуск, сообщает клубная пресс-служба.

В середине января команда снова соберется и начнет подготовку к весенней части чемпионата. Местом сборов, скорее всего, как и раньше в последние годы, будет Турция.

Пока нет информации о соперниках по контрольным матчам.

Луганская команда по итогам первой части сезона набрала 12 очков и занимает 14-е место в таблице УПЛ.

Вчера, 14 декабря "Заря" провела свой последний еврокубковый матч в сезоне-2023/24 против "Брейдаблика". Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу луганчан.