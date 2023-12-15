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Игроки Зари ушли в отпуск

Премьер-лига

Сборы, вероятно, пройдут в Турции

Игроки Зари ушли в отпуск

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Футболисты луганской "Зари" ушли в отпуск, сообщает клубная пресс-служба.

В середине января команда снова соберется и начнет подготовку к весенней части чемпионата. Местом сборов, скорее всего, как и раньше в последние годы, будет Турция.

Пока нет информации о соперниках по контрольным матчам.

Луганская команда по итогам первой части сезона набрала 12 очков и занимает 14-е место в таблице УПЛ.

Вчера, 14 декабря "Заря" провела свой последний еврокубковый матч в сезоне-2023/24 против "Брейдаблика". Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу луганчан.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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