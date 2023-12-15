Верес выставил Близниченко на трансфер и ждет предложений по игроку

" Верес " официально объявил о том, что 29-летний хавбек Андрей Близниченко выставлен на трансфер.

Клуб готов рассмотреть предложения по продаже игрока.

К "Вересу" Андрей Близниченко присоединился в январе 2022 года. За это время он сыграл за команду 28 матчей (25 - в УПЛ, 2 переходных игры и 1 поединок Кубка Украины), забил 6 мячей (3 с пенальти) и отдал 2 результативных передачи.

В нынешнем сезоне хавбек провел за ровенчан 12 матчей, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.