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Верес выставил Близниченко на трансфер и ждет предложений по игроку

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек ровенскому клубу не нужен

Верес выставил Близниченко на трансфер и ждет предложений по игроку

nkveres.com

Новина українською

"Верес" официально объявил о том, что 29-летний хавбек Андрей Близниченко выставлен на трансфер.

Клуб готов рассмотреть предложения по продаже игрока.

К "Вересу" Андрей Близниченко присоединился в январе 2022 года. За это время он сыграл за команду 28 матчей (25 - в УПЛ, 2 переходных игры и 1 поединок Кубка Украины), забил 6 мячей (3 с пенальти) и отдал 2 результативных передачи.

В нынешнем сезоне хавбек провел за ровенчан 12 матчей, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

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Верес (Ровно) Андрей Близниченко
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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