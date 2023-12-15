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Верес выставил Близниченко на трансфер и ждет предложений по игроку
Хавбек ровенскому клубу не нужен
nkveres.com
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Клуб готов рассмотреть предложения по продаже игрока.
К "Вересу" Андрей Близниченко присоединился в январе 2022 года. За это время он сыграл за команду 28 матчей (25 - в УПЛ, 2 переходных игры и 1 поединок Кубка Украины), забил 6 мячей (3 с пенальти) и отдал 2 результативных передачи.
В нынешнем сезоне хавбек провел за ровенчан 12 матчей, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
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