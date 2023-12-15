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Леоненко: Чтобы говорить о Судакове в Ювентусе, нужно чтобы он издевался над соперниками в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Слово экспертам

Леоненко: Чтобы говорить о Судакове в Ювентусе, нужно чтобы он издевался над соперниками в УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался относительно слухов о возможном переходе хавбека "Шахтера" Георгия Судакова в "Ювентус".

"У нас все о Судакове говорят, а у него всего два гола в этом сезоне УПЛ. Может, после еврокубков и сборной устал, как у нас любят говорить. Но кого это нахрен волнует на таком уровне?!

Готов ли Судаков к "Ювентусу"? Конечно же, нет. Я не считаю, что он себя серьезно проявил. Чтобы ехать в "Ювентус", надо хотя бы десять голов забить и столько же ассистов отдать. Да он должен издеваться над соперниками в УПЛ, чтобы говорить о "Ювентусе"!

Я не считаю, что Судаков на голову выше других игроков "Шахтера". Если он сейчас перейдет в "Ювентус", то может стать вторым Мудриком в плане ожиданий. В Италии нужно отбирать, а Судаков этого не умеет делать", - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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FerunNiick
15.12.2023 в 17:19
Молоток Вітьок
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Комментарии 1
FerunNiick
15.12.2023 в 17:19
Молоток Вітьок
Ответить
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