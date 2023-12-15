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Леоненко: Азаров из Шахтера? Это что, премьер-министр бывший?

Премьер-лига

Эксперт назвал лучшего левого защитника нынешнего сезона

Леоненко: Азаров из Шахтера? Это что, премьер-министр бывший?

скриншот youtube

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Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался о лучшем, по его мнению, левом защитнике осенней части сезона УПЛ.

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"Азаров из "Шахтера"? Это что, премьер-министр бывший? Он мало еще наиграл – треть чемпионата занимали место слева конкуренты, поэтому в сборную сезона он точно не попадет.

Дубинчак и Вивчаренко одинакового уровня тоже делили с конкурентами игровое время, поэтому трудно судить, если половину игр футболист провел в запасе.

Лучшим назову Дибанго. Он активен и агрессивен на своем фланге, смело бежит в атаку, что сейчас модно среди крайних защитников", - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Иван Дибанго Иракли Азаров
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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