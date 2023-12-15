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Леоненко: Азаров из Шахтера? Это что, премьер-министр бывший?
Эксперт назвал лучшего левого защитника нынешнего сезона
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Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался о лучшем, по его мнению, левом защитнике осенней части сезона УПЛ.
"Азаров из "Шахтера"? Это что, премьер-министр бывший? Он мало еще наиграл – треть чемпионата занимали место слева конкуренты, поэтому в сборную сезона он точно не попадет.
Дубинчак и Вивчаренко одинакового уровня тоже делили с конкурентами игровое время, поэтому трудно судить, если половину игр футболист провел в запасе.
Лучшим назову Дибанго. Он активен и агрессивен на своем фланге, смело бежит в атаку, что сейчас модно среди крайних защитников", - сказал Леоненко.
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