Леоненко: Азаров из Шахтера? Это что, премьер-министр бывший?

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался о лучшем, по его мнению, левом защитнике осенней части сезона УПЛ.

"Азаров из "Шахтера"? Это что, премьер-министр бывший? Он мало еще наиграл – треть чемпионата занимали место слева конкуренты, поэтому в сборную сезона он точно не попадет.

Дубинчак и Вивчаренко одинакового уровня тоже делили с конкурентами игровое время, поэтому трудно судить, если половину игр футболист провел в запасе.

Лучшим назову Дибанго. Он активен и агрессивен на своем фланге, смело бежит в атаку, что сейчас модно среди крайних защитников", - сказал Леоненко.