  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Металлист 1925 заинтересован в Скрипнике, но команду может возглавить и иностранец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Металлист 1925 заинтересован в Скрипнике, но команду может возглавить и иностранец

Премьер-лига
Обновлено

Металлист 1925 в поисках тренер

Источник: Металлист 1925 заинтересован в Скрипнике, но команду может возглавить и иностранец

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

По информации Sport.ua, харьковский клуб "Металлист 1925" заинтересован в главном тренере "Ворсклы" Викторе Скрипнике.

Ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что контракт Скрипника и "Металлиста 1925" уже давно оформлен и рассчитан до 2027 года, но сейчас обнаружили новую информацию о препонах с условиями увольнения Скрипника из "Ворсклы".

Также не исключается вариант, что команду может возглавить иностранный специалист, но кто именно еще не известно.

Напомним, первая игра "Металлиста 1925" в новом году состоится против "Динамо Киев" 24 февраля.

По теме
yellow-arrow
Хацкевич: До назначения Шовковского результаты у Динамо были отвратительны
yellow-arrow
Леоненко: Азаров из Шахтера? Это что, премьер-министр бывший?
yellow-arrow
Гуцуляк: При Кучере просто был какой-то спад. Говорилось одно, кое-что не выполнилось руководством для команды
Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости