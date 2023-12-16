Источник: Металлист 1925 заинтересован в Скрипнике, но команду может возглавить и иностранец

По информации Sport.ua, харьковский клуб "Металлист 1925" заинтересован в главном тренере "Ворсклы" Викторе Скрипнике.

Ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что контракт Скрипника и "Металлиста 1925" уже давно оформлен и рассчитан до 2027 года, но сейчас обнаружили новую информацию о препонах с условиями увольнения Скрипника из "Ворсклы".

Также не исключается вариант, что команду может возглавить иностранный специалист, но кто именно еще не известно.

Напомним, первая игра "Металлиста 1925" в новом году состоится против "Динамо Киев" 24 февраля.