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Источник: Металлист 1925 заинтересован в Скрипнике, но команду может возглавить и иностранец
Металлист 1925 в поисках тренер
Фото: ФК Металіст 1925
По информации Sport.ua, харьковский клуб "Металлист 1925" заинтересован в главном тренере "Ворсклы" Викторе Скрипнике.
Ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что контракт Скрипника и "Металлиста 1925" уже давно оформлен и рассчитан до 2027 года, но сейчас обнаружили новую информацию о препонах с условиями увольнения Скрипника из "Ворсклы".
Также не исключается вариант, что команду может возглавить иностранный специалист, но кто именно еще не известно.
Напомним, первая игра "Металлиста 1925" в новом году состоится против "Динамо Киев" 24 февраля.
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