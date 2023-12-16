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Хацкевич: До назначения Шовковского результаты у Динамо были отвратительны

Премьер-лига

Однако пока "бело-синие" ожили

Хацкевич: До назначения Шовковского результаты у Динамо были отвратительны

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о результатах нынешнего наставника киевлян Александра Шовковского.

“ – Изменение в "Динамо" Мирчи Луческу на Александра Шовковского – плюс или минус для команды?

– Если мы берем сейчас эти четыре игры, которые сыграла команда, то однозначно в плюс. До этого результаты были отвратительны и видно было, что сама атмосфера в команде была тоже не на самом высоком уровне. А то, что мы видим сегодня – пошло команде в плюс.

"Динамо" нужно добавить в стабильности и результатах. Сегодня сами ребята говорят, что игра не столь важна, а главное результаты.

– Что, по Вашему мнению, сегодня изменилось в игре "Динамо"?

– Они не претендуют играть первым номером. Если взять матчи с “Кривбассом”, последнюю с “Металлистом 1925”, то команда больше на переходном таком футболе, на контратаках забивает мячи. Но понятно, что две игры еще сыграли в большинстве и имели преимущество как по счету, так и по игрокам.

Ну и начали забивать со стандартов. При Луческу, по-моему, последний раз гол забили из стандартного положения, когда еще с "Ференцварошем" играли, Попов тогда забил именно после штрафного (матч осени 2020-го – прим.). Я знаю, что при Луческу команда над стандартами вообще не работала, а сейчас они работают над этим компонентом и это приносит свои плоды”, - сказал Хацкевич.

Отметим, что киевляне победили в последних четырех матчах этого года – это были первые поединки во главе с Александром Шовковским без Мирчи Луческу в тренерском штабе. После крайней встречи – против “Оболони” – “Динамо” официально объявило о назначении Шовковского полноценным наставником команды без приставки “и. о.”.

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Мирча Луческу Александр Шовковский Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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