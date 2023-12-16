Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хацкевич: До назначения Шовковского результаты у Динамо были отвратительны
Однако пока "бело-синие" ожили
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о результатах нынешнего наставника киевлян Александра Шовковского.
“ – Изменение в "Динамо" Мирчи Луческу на Александра Шовковского – плюс или минус для команды?
– Если мы берем сейчас эти четыре игры, которые сыграла команда, то однозначно в плюс. До этого результаты были отвратительны и видно было, что сама атмосфера в команде была тоже не на самом высоком уровне. А то, что мы видим сегодня – пошло команде в плюс.
"Динамо" нужно добавить в стабильности и результатах. Сегодня сами ребята говорят, что игра не столь важна, а главное результаты.
– Что, по Вашему мнению, сегодня изменилось в игре "Динамо"?
– Они не претендуют играть первым номером. Если взять матчи с “Кривбассом”, последнюю с “Металлистом 1925”, то команда больше на переходном таком футболе, на контратаках забивает мячи. Но понятно, что две игры еще сыграли в большинстве и имели преимущество как по счету, так и по игрокам.
Ну и начали забивать со стандартов. При Луческу, по-моему, последний раз гол забили из стандартного положения, когда еще с "Ференцварошем" играли, Попов тогда забил именно после штрафного (матч осени 2020-го – прим.). Я знаю, что при Луческу команда над стандартами вообще не работала, а сейчас они работают над этим компонентом и это приносит свои плоды”, - сказал Хацкевич.
Отметим, что киевляне победили в последних четырех матчах этого года – это были первые поединки во главе с Александром Шовковским без Мирчи Луческу в тренерском штабе. После крайней встречи – против “Оболони” – “Динамо” официально объявило о назначении Шовковского полноценным наставником команды без приставки “и. о.”.
Популярное сейчас
- Триумф сборной по футзалу, признание Миколенко, деньги для украинских клубов за евросезон. Главные новости за 15 декабря
- Шольц рассказал, как отправил Орбана пить кофе во время голосования относительно Украины
- Леоненко: Азаров из Шахтера? Это что, премьер-министр бывший?
- "Пи@@@@@сы, сосите х@@". Алиев ответил на критику за полученное звание УБД
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО