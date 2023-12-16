Иван Надеин: Допуск болельщиков на трибуны предоставит развитие футбола и спорта в целом

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин в эфире "Суспільне. Спротив" прокомментировал инициативу Министерства молодежи и спорта Украины о возможности допуска болельщиков на трибуны спортивных арен Украины во время официальных соревнований.

Мы уже допускали на трибуны акционеров, которые являются совладельцами клуба. Наша позиция: если концерты и театральные представления проводятся при участии зрителей, а спорт при пустых трибунах - то это неправильно. Это не дает возможности развиваться спорту. Мы понимаем, что идет война, что есть требования безопасности. Есть укрытие на стадионе Авангард в Ровно, есть укрытие. Мы могли бы принять 1100-1200 болельщиков и все они при необходимости могли бы перейти в укрытие.

Сейчас у нас пауза в чемпионате. Ближайший домашний матч команды состоится в конце февраля. Мы надеемся, что к тому времени мы увидим официальные документы и соответствующие разъяснения от Минмолодежьспорта. Решение о допуске болельщиков на трибуны позволит даже сейчас думать о каком-то развитии футбола и спорта в целом. Нам надо привыкать жить в этих условиях.