  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хацкевич: Динамо – один из фаворитов в борьбе за чемпионство
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич: Динамо – один из фаворитов в борьбе за чемпионство

Премьер-лига

В последних матчах команда переживает подъем

Хацкевич: Динамо – один из фаворитов в борьбе за чемпионство

fcdynamo.com

Новина українською

Экс-главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал текущую задачу команды на этот сезон.

“У “Динамо” всегда задача – борьба только за чемпионство. Вот мы сегодня с вами разговариваем, и “Кривбасс” потерял очки, и “Днепр-1” потерял очки. И по потерянным "Динамо" с "Шахтером" уже опережают и "Днепр-1", и "Кривбасс". Поэтому задача у "Динамо" всегда одна, а как будет по весне...

Я уверен, что "Динамо" – один из фаворитов в борьбе за чемпионство. Если еще месяц назад это было бы следующим образом: "Да, "Динамо" могло бы зацепиться за тройку". Сегодня я вам говорю, что “Динамо” – один из фаворитов”, - сказал Хацкевич.

"Динамо" сейчас идет на пятом месте в турнирной таблице. Киевляне занимают в активе 28 очков за 14 матчей. До первого "Кривбасса" "бело-синим" не хватает шесть зачетных пунктов, однако у подопечных Шовковского есть еще три перенесенных матча в запасе.

По теме
yellow-arrow
Олег Кожушко имеет самый высокий суммарный xG в первой части УПЛ
yellow-arrow
Леоненко: Центр защиты Динамо - это тихий ужас
yellow-arrow
Иван Надеин: Допуск болельщиков на трибуны предоставит развитие футбола и спорта в целом
Александр Хацкевич Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости