Хацкевич: Динамо – один из фаворитов в борьбе за чемпионство

Экс-главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал текущую задачу команды на этот сезон.

“У “Динамо” всегда задача – борьба только за чемпионство. Вот мы сегодня с вами разговариваем, и “Кривбасс” потерял очки, и “Днепр-1” потерял очки. И по потерянным "Динамо" с "Шахтером" уже опережают и "Днепр-1", и "Кривбасс". Поэтому задача у "Динамо" всегда одна, а как будет по весне...

Я уверен, что "Динамо" – один из фаворитов в борьбе за чемпионство. Если еще месяц назад это было бы следующим образом: "Да, "Динамо" могло бы зацепиться за тройку". Сегодня я вам говорю, что “Динамо” – один из фаворитов”, - сказал Хацкевич.