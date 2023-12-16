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Хацкевич: Динамо – один из фаворитов в борьбе за чемпионство
В последних матчах команда переживает подъем
fcdynamo.com
Экс-главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал текущую задачу команды на этот сезон.
“У “Динамо” всегда задача – борьба только за чемпионство. Вот мы сегодня с вами разговариваем, и “Кривбасс” потерял очки, и “Днепр-1” потерял очки. И по потерянным "Динамо" с "Шахтером" уже опережают и "Днепр-1", и "Кривбасс". Поэтому задача у "Динамо" всегда одна, а как будет по весне...
Я уверен, что "Динамо" – один из фаворитов в борьбе за чемпионство. Если еще месяц назад это было бы следующим образом: "Да, "Динамо" могло бы зацепиться за тройку". Сегодня я вам говорю, что “Динамо” – один из фаворитов”, - сказал Хацкевич.
"Динамо" сейчас идет на пятом месте в турнирной таблице. Киевляне занимают в активе 28 очков за 14 матчей. До первого "Кривбасса" "бело-синим" не хватает шесть зачетных пунктов, однако у подопечных Шовковского есть еще три перенесенных матча в запасе.
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