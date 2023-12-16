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Болельщики Кривбасса определили лучшего игрока декабря

Премьер-лига
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Выбрали новичка клуба

Болельщики Кривбасса определили лучшего игрока декабря

Фото: ФК Кривбас

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Болельщики "Кривбасса" в голосовании за лучшего игрока месяца выбрали летнее приобретение клуба - Джихада Бизимана.

По итогам уверенную победу одержал полузащитник "красно-белых" (43%), который провел 2 матча в декабре и забил 1 гол - победный в ворота "Александрии". Вторым стал защитник Иван Дибанго - 28%, третьим - полузащитник Андрей Понедельник, у которого 17%.

Заметим, что новичок клуба впервые получил подобную награду.

В ноябре лучшим футболистом криворожского клуба был признан Денис Кузик, а в октябре Олег Кожушко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
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Источник:
fckryvbas.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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