Болельщики Кривбасса определили лучшего игрока декабря

Болельщики "Кривбасса" в голосовании за лучшего игрока месяца выбрали летнее приобретение клуба - Джихада Бизимана.

По итогам уверенную победу одержал полузащитник "красно-белых" (43%), который провел 2 матча в декабре и забил 1 гол - победный в ворота "Александрии". Вторым стал защитник Иван Дибанго - 28%, третьим - полузащитник Андрей Понедельник, у которого 17%.

Заметим, что новичок клуба впервые получил подобную награду.

В ноябре лучшим футболистом криворожского клуба был признан Денис Кузик, а в октябре Олег Кожушко.