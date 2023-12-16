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Болельщики Кривбасса определили лучшего игрока декабря
Выбрали новичка клуба
Фото: ФК Кривбас
Болельщики "Кривбасса" в голосовании за лучшего игрока месяца выбрали летнее приобретение клуба - Джихада Бизимана.
По итогам уверенную победу одержал полузащитник "красно-белых" (43%), который провел 2 матча в декабре и забил 1 гол - победный в ворота "Александрии". Вторым стал защитник Иван Дибанго - 28%, третьим - полузащитник Андрей Понедельник, у которого 17%.
Заметим, что новичок клуба впервые получил подобную награду.
В ноябре лучшим футболистом криворожского клуба был признан Денис Кузик, а в октябре Олег Кожушко.
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