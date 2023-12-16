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Бомбардир Ванат, профессор Пихаленок и ураган Дибанго. Символическая сборная первой части УПЛ сезона 2023/24

Премьер-лига
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Подводим итоги первой части

Бомбардир Ванат, профессор Пихаленок и ураган Дибанго. Символическая сборная первой части УПЛ сезона 2023/24

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские команды успешно завершили первую часть чемпионата и ушли в зимнюю спячку. Следующий раз в рамках УПЛ коллективы выйдут на поле только в конце февраля 2024-го года. А пока мы можем подводить итоги первых 17 туров.

Этот чемпионат с самого начала не был похож на предыдущие. Здесь тебе и фейлы гегемонов, в лице донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", и триумфы новичков, неожиданные результаты и тренерские ротации. Словом, было все.

Поэтому, учитывая показанную игровую форму и статистические данные, представляем символическую сборную первой части УПЛ сезона 2023/24.

  • Вратарь: Денис Бойко ("Полесье"). 16 матчей, 10 пропущенных голов.

Опытный Бойко пополнил ряды житомирского клуба накануне этой кампании. И вполне закономерно, что Денис сразу стал железобетонным первым выбором для Юрия Калитвинцева. Класс и опыт голкипера на уровне родной УПЛ говорит сам из себя. 35-летний вратарь показывал себя солидно и на дистанции, и выдал крутые индивидуальные перформансы в отдельных поединках. Как это было, например, в игре против донецкого "Шахтера". В итоге "Полесье" имеет второй лучший показатель по количеству пропущенных голов среди всех команд первенства.

Альтернатива: Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Вратарь "горняков" сыграл 14 матчей, из них отстояв 6 на ноль. В общем, Дмитрий показал стабильный и приличный уровень.

  • Центральный защитник: Никита Бурда ("Колос"). 15 матчей, 1 гол и 1 ассист.

28-летний Никита прошлым летом не был нужен "Динамо" и в качестве свободного агента перешел в ковалевский клуб. Бурда наконец сумел оправиться от хронических тяжелых травм и доказал, что его рано сбрасывать со счетов. Центрбэк выдал мощную первую часть. Никита был одним из лучших, как и в обороне, так и отличался своими ментальными качествами, управляя и направляя своих партнеров. Наименьший показатель пропущенных голов "Колоса" среди всех команд первенства говорит сам за себя.

Альтернатива: Эдуард Сарапий ("Днепр-1")

Эдуард был основным в защитном звене днепрян и непосредственно был участником успехов своей команды.

  • Центральный защитник: Александр Сваток ("Днепр-1"). 15 матчей.

Монолит и надежность. Это слова, которые описывают игру Александра в этом сезоне. Игра Сватка за "Днепр-1" привлекла внимание главного тренера национальной сборной. Да даже так, что Сергей Ребров в матче жизни против итальянцев доверил 29-летнему игроку место в центре защиты. Это о многом говорит.

Альтернатива: Даниил Бескоровайный ("Кривбасс")

Даниил в свои 24 года дорос до капитана криворожского клуба. И если бы не красная карточка с "Динамо", отыграл бы все матчи. При этом Бескоровайный и помогал своей команде в атаке, забив три гола.

  • Правый защитник: Владимир Адамюк ("Днепр-1"). 13 матчей, 1 гол и 5 ассистов.

На эту позицию выбор был достаточно большим. Однако Владимир своей игрой в обороне и подключениями в атаку заслужил это место. Опытный Адамюк проводит если не лучший, то по крайней мере один из двух своих лучших сезонов в карьере. Владимир показывал себя очень активно и успевал закрывать зоны не только у своих ворот. Этому ярким подтверждением является 5 ассистов и 1 гол. Для крайнего защитника это очень солидная статистика.

Альтернатива: Александр Тымчик ("Динамо")

Александр звезд с неба не хватал, однако выглядел прилично. В защите киевлян точно был лучшим. Был активным в атаке и провел 2 гола.

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс"). 17 матчей, 1 гол и 4 ассиста.

Кандидатура камерунца здесь без шансов для других, с большим отрывом. 21-летний Дибанго является одним из создателей такого прорыва криворожского клуба в этой кампании. Иван сыграл все 17 матчей, от звонка до звонка. В общем проведя на поле 1530 игровых минут. За это время легионер сумел забить 1 гол и оформить 4 результативные передачи. Камерунский защитник отрабатывал у своих ворот и очень часто подключался к атакам своей команды.

Альтернатива: Денис Мирошниченко ("Днепр-1")

Денис демонстрировал хороший уровень и был основным в составе команды Юрия Максимова.

  • Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер"). 10 матчей и 2 гола.

Здесь говорить много нет смысла. Сердце и мотор "горняков". Георгий вел и руководил игрой донецкого коллектива в центре поля. "Шахтер" с Судаковым и без, это две разные команды. В 21-летнем возрасте хавбек задает темп своего коллектива и направляет ход атак.

Альтернатива: Владимир Бражко ("Динамо")

Этот сезон стал настоящим прорывом для молодого полузащитника. На фоне всех проблем столичной команды Владимир сумел заменить в центре поля многолетнего капитана "Динамо" Сергея Сидорчука.

  • Центральный полузащитник: Александр Пихаленок ("Днепр-1"). 17 матчей, 3 гола и 4 ассиста.

Профессор, мистер футбольный интеллект. По-другому не скажешь. Пихаленок - абсолютный лидер по игре в составе днепровского коллектива. Шедевральные передачи и видение поля Александра - это одна из основных причин текущего места в таблице "Днепра-1".

Альтернатива: Артем Козак ("Полесье")

На замену возьмем сердце житомирского "Полесья". Козак выдал замечательный отрезок, как по игре, так и статистически. Артем принял участие во всех 17 матчах, забил 3 гола и отметился 4 результативными передачами.

  • Правый полузащитник: Александр Зубков ("Шахтер"). 15 матчей, 4 гола и 3 ассиста.

Александр, как и весь "Шахтер", тяжело вкатился в сезон. Но с течением времени Зубков сумел найти свою игру и стал настоящим лидером атак "горняков". 27-летний вингер выделялся на правом фланге и выдал несколько крутых индивидуальных матчей. Александр шел в дриблинг, старался обострять и подыгрывать партнерам, а также сам забивал голы. Некоторые, как вот в ворота "Руха", были очень красивыми.

Альтернатива: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Когда Андрей на поле, он с отрывом является сильнейшим не только в составе своей команды. Легенда украинского футбола мощно вернулась в родную УПЛ, но на старте кампании подкосила тяжелая травма.

  • Левый полузащитник: Бени Макуана ("Полесье"). 17 матчей, 4 гола и 2 ассиста.

Абсолютно великолепная работа "волков" на трансферном рынке. Конголезец с ходу усилил житомирскую команду. Нынешнее "Полесье" невозможно представить без Бени. Игра команды Юрия Калитвинцева, в отсутствии легионера, меняется диаметрально. Макуана привносит в игру своей команды креатив и энергичность в атаке.

Альтернатива: Богдан Леднев ("Днепр-1")

Богдан в составе днепрян сумел перезагрузить свою карьеру и снова демонстрирует футбол приличного уровня. 4 гола этому подтверждение.

  • Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский ("Динамо"). 13 матчей, 6 голов и 7 ассистов.

Лучший ассистент первенства и капитан "Динамо". 12 баллов по системе "гол + пас" сами за себя говорят о месте Виталия в этой сборной. Буяльский выделяется среди одноклубников и оппонентов игровым стилем и интеллектом. 30-летний хавбек может придумать момент из ничего, или же найти интересное и неординарное решение продолжения атаки.

Альтернатива: Александр Филиппов ("Днепр-1")

Да, замена не по позиции. Но добавим немного тактической вариативности. Александр будет действовать в качестве оттянутого форварда и подыгрывать партнерам.

  • Форвард: Владислав Ванат ("Динамо"). 13 матчей, 7 голов и 5 ассистов.

В отсутствие Ярмоленко, именно Ванат является главной ударной силой столичной команды. Владислав полностью адаптировался к взрослому футболу и стабильно забивает. Звание лучшего бомбардира это только подтверждает. Очень мало игроков, особенно оборонительной линии, в текущей УПЛ могут посоревноваться с нападающим "бело-синих" в скорости.

Альтернатива: Олег Кожушко ("Кривбасс")

Олег демонстрирует великолепную стабильность в этом сезоне и на уровне с Ванатом является лидером по количеству забитых голов.

  • Главный тренер: Юрий Максимов ("Днепр-1")

Приход нового наставника помог днепрянам перезагрузиться и вернуть веру в собственные силы. Следствием чего стала победная серия и лидерство по набранным очкам в турнирной таблице. Под руководством Юрия Максимова СК "Днепр-1" провел в чемпионате 13 матчей, проиграв лишь 2 матча и дважды сыграв в ничью.

Бомбардир Ванат, профессор Пихаленок и ураган Дибанго. Символическая сборная первой части УПЛ сезона 2023/24 - изображение 1
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