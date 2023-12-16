Вишняк о результативности Колоса: Мы не играем с намерением исключительно защищаться

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк подвел итоги первой части сезона для его команды.

Конечно, хотелось большего в плане результата. Считать это полугодие успешным нет причин. Но все в наших руках и, я считаю, мы можем улучшить наше турнирное положение.

Были игры, в которых мы создавали больше, чем соперник. Единственное, что можно сказать, таких игр в конце концов накопилось. К сожалению, проблемы с реализацией не позволили нам рассчитывать на большее, чем имеем. Но не хочется конкретизировать, потому что результат на протяжении 16 туров достаточно результативный и справедливый.

Для меня важно найти баланс между обороной и атакой, между игрой в защите и в нападении. Научить защищаться легче, чем научить команду атаковать. Это не только у нас так. В этом полугодии действительно лучше получалась игра в защите. Но акцентировать, что мы сознательно выходили с намерением исключительно защищаться нельзя. Мы играем на победу в каждом матче. Мы достаточно создаем для того, чтобы побеждать. И, да, мы строим командную игру от обороны, но вторая фаза - переходы в атаку плюс реализация моментов, позиционная атака - это то, что требует усиления и требует больше времени, чтобы это наладить.