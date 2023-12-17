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"Нехватка опыта и детские ошибки приводили к потерям очков": Иващенко подвел итоги первой половины сезона

Премьер-лига

Главный тренер Оболони - о сезоне

"Нехватка опыта и детские ошибки приводили к потерям очков": Иващенко подвел итоги первой половины сезона

ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко поделился комментариями относительно завершения первой половины сезона УПЛ.

Что бы вы хотели изменить в команде за время зимних сборов?

Мы уже подводили итог первой половины сезона. Сказывалась нехватка опыта у наших ребят. Бывали матчи, когда мы по игре не уступали. Но недостаток опыта и детские ошибки приводили к тому, что мы теряли очки. Плюс эффект от судей имел свое влияние.

Ничего страшного не произошло, старались играть по максимуму. Но на перспективу хотелось бы усилиться. Есть аспекты в игре, в которых нам нужен прогресс. Чтобы набирать ход и двигаться вверх по таблице.

Будете искать опытных игроков?

Хотелось бы. Мы видим, например, тот же ЛНЗ, этот дебютант УПЛ стартовал не очень хорошо. Но потом начал набирать очки. У наших ребят не всегда есть опыт, но стараются, стремятся к результату. Надо хотя бы один полный сезон провести, чтобы игроки почувствовали специфику и динамику игры в УПЛ, скорости на поле.

Также Иващенко поделился как, где и сколько будет длиться сбор:

Сейчас ребята в отпуске. 8 января собираемся в Киеве, 10 дней будем готовиться. 20 января команда улетает на сбор в Турцию. Сбор продлится чуть больше трех недель до 12 февраля. В Турции без турниров, только спарринги. Организаторы нам подыскивают соперников. Хотим сыграть с командами из зарубежных чемпионатов. С конкретными соперниками еще не определились.

Напомним, "Оболонь" находится на 13 месте в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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